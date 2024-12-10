В России стартует кампания по борьбе с алкогольной зависимостью

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АНО «Национальные приоритеты» совместно с Минздравом России запускают социальную кампанию, направленную на борьбу с алкогольной зависимостью – «Жизнь без алкоголя». Она стартует на ТВ, на радио, в наружной рекламе и в интернете. В материалах кампании описаны типичные ситуации, в которых человек под воздействием алкоголя совершил необдуманный поступок и испортил впечатление о важном моменте из жизни.

«Основная идея нашей кампании – показать на конкретных примерах, что алкоголь, крепкая связь с ним делает человека слабым. В жизни происходят разные ситуации, воспоминания о которых могут быть испорчены из-за употребления алкоголя: важное свидание, день рождения, свадьба или корпоратив, общение с близкими и время, проведенное со своими детьми – все те ценные моменты, о которых хочется сохранить самые приятные впечатления. Мы надеемся, что эта кампания поможет людям задуматься о том, что для них действительно важно, и что жить без алкоголя – здорово», – сказала София Малявина, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты».

В последние годы в нашей стране наблюдается планомерное снижение объемов потребления алкоголя. По данным ВЦИОМ, с декабря 2020 по август 2024 года количество людей, которые не пьют алкоголь или стали меньше его употреблять, выросло с 48% до 65%. Этому во многом способствовала информированность людей и те меры, которые реализуются по национальному проекту «Демография».

В России реализуется целый комплекс мероприятий, который помогает в борьбе с потреблением алкогольной продукции. За время активной реализации антиалкогольных мер в период с 2008 по 2023 гг. потребление алкоголя сократилось с 15,7 до 8,63 литров этанола в год на душу населения. В целом по стране одновременно снижается потребление крепких алкогольных напитков: с 9,9 литров этанола в 2008 г. до 4,9 л в 2023 гг.

«Злоупотребление алкоголем является важнейшим фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, болезней желудочно-кишечного тракта и других. В регионах с более высоким потреблением алкоголя на душу населения ниже ожидаемая продолжительность жизни людей и выше – смертность, в том числе от внешних причин. Согласно концепции сокращения потребления алкоголя, потребление этанола в России к 2030 году должно сократиться до 7,8 л на человека в год против 8,44 л. в 2023 году. Отрадно, что по данным социологов, за последние 20 лет доля непьющих россиян выросла в 1,8 раз, с 27% до 48%. В будущем году запускается новый национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», в котором будут предусмотрены мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с их факторами риска» – подчеркнул помощник Министра здравоохранения Российской Федерации Алексей Кузнецов.

Для бесплатного получения медпомощи при алкогольной зависимости можно обратиться

в государственный наркологический диспансер, а проверить, насколько пострадало здоровье из-за злоупотребления алкоголем, и получить рекомендации по здоровому образу жизни можно по телефону горячей линии 8 800 200 0 200 и в центрах здоровья по всей стране.

А на официальном портале Минздрава России о здоровье takzdorovo.ru каждый найдет полезные советы экспертов и статьи о влиянии алкоголя на развитие неинфекционных заболеваний и о том, какие последствия он несет.