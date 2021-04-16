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В России стартовала регистрация на молодежный форум «Ладога»

16 апреля 2021 10:59
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В России стартовала регистрация на молодежный форум Ладога»

Федеральное агентство по делам молодежи совместно с комитетом по молодежной политике Ленинградской области при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе организуют в Ленинградской области молодежный образовательный форум «Ладога». В этом году форум пройдет в два этапа: заочно с 27 по 28 мая и очно с 27 июня по 4 июля.

Организаторы подготовили для участников форума 10 образовательных потоков: гражданское развитие, территория развития, медиа развитие, бизнес развитие, духовное развитие, развитие молодежных сообществ, креативное развитие, развитие молодежной политики, профсоюзное развитие, наследники Победы.

«Мы продолжаем развивать сообщества. В рамках программы форума участники получат максимально практико-ориентированные навыки и конкретные технологии по развитию сообществ у себя в городах и поселениях», - рассказал Петряев Василий, директор форума

Образовательная программа форума учитывает индивидуальные потребности участников, которые делятся на потоки (исходя из интересов) и на треки программы развития (исходя из уровня компетенций и навыков): личностный, проектный и профессиональный.

Также в рамках форума начался прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов, в котором участники форума в возрасте от 14 до 30 лет могут получить до 1,5 млн рублей на поддержку социально-значимых проектов. Прием заявок на грантовый конкурс завершится 21 июня 2021 года в 16.00 (МСК).

Участниками форума станут 700 молодых граждан РФ от 18 до 35 лет. Регистрация открыта (https://grants.myrosmol.ru/events/d0b751c2-07c4-4666-89bd-79a2e429cb54) в системе «Молодежь России» до 7 мая 2021 года 23:59 (МСК).

Организаторами форума «Ладога» выступают комитет по молодежной политике Ленинградской области и Федеральное агентство по делам молодежи. Форум проводится с 2009 года. В этом году сквозными темами форума стали Год науки и технологий в РФ, а также Год чистой воды в Ленинградской области.

Получить дополнительную информацию можно в сообществе vk.com: https://vk.com/ladogaforum

Пресс-служба форума: Дана Богданова, специалист по работе со СМИ +7 (902) 257-00-00, press@ladogaforum.com

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