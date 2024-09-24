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Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.
В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема»
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В России стартовал пятый сезон масштабной акции по сбору макулатуры «БумБатл» Движения «Экосистема»

24 сентября 2024 15:58
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Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

Юбилейный сезон акции «БумБатл» стартовал 23 сентября. В этом году масштабный экологический проект вновь проходит под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема» в поддержку нацпроекта «Экология». Ключевая цель акции – сокращение излишнего потребления бумаги и формирование культуры обращения с отходами.

 «Экологическое благополучие жителей России – одна из национальных целей, поставленных Президентом. И для достижения желаемых результатов будет реализован целый комплекс мер. В частности, к 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку ТКО и полигонное захоронение не более половины из них, а также повторное вовлечение в оборот не менее четверти отходов производства и потребления. Важно, чтобы те проекты, которые реализует государство, находили отклик у граждан и были ими поддержаны. Такие акции ежегодно привлекают внимание к вопросу ответственного обращения с отходами все больше людей. Кроме того, сбор макулатуры – это сокращение потребления бумаги, а значит, важный шаг в сторону сохранения уникальных лесных экосистем России», – отметил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Принять участие в акции по сбору макулатуры может каждый житель страны. Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей – в Год семьи для этого появилась отдельная номинация. По традиции, коллективный зачет проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу будут сдавать представители крупных производственных предприятий, бизнеса и общественных организаций.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта бумбатл.рф. Коллективные заявки на участие принимаются с 23 сентября по 10 ноября. Побороться за первенство в индивидуальном зачете можно с 23 сентября по 15 ноября. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет. Участники, первыми сдавшие более пуда (16 килограммов) макулатуры в специальных пунктах приема, получат возможность обменять его на билет в театр, музей, на спортивное или другое мероприятие в своем регионе. Победители в категориях «вузы» и «колледжи» приедут на экскурсию в «зеленый офис» партнера проекта в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером, а для самых юных экологов проведут «бумажный праздник» в детском саду. Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в столицу, билеты на культурное мероприятие и сертификат на фотосессию.

По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, акция «БумБатл» традиционно проводится в поддержку нацпроекта «Экология».

«"БумБатл" с каждым годом вовлекает все больше людей в экологическую культуру и повышает уровень экологической осознанности. За четыре года участники акции собрали более 161 тысячи тонн макулатуры. Учитывая, что 1 тонна макулатуры спасает от вырубки 17 взрослых деревьев, это почти 3 миллиона спасенных деревьев. Это значимый вклад в экологию нашей страны. Кроме того, "БумБатл" – это отличная возможность сделать раздельный сбор отходов полезной привычкой для всей семьи», – отметила София Малявина.

«БумБатл» продвигает принципы осознанного потребления – отказ от излишеств, переработку и вторичное использование вещей. Ежегодно в России образуется почти 8 миллионов тонн макулатуры. Более половины этого объема успешно перерабатывается. Важно поддерживать общественные экологические инициативы и объединять подходы к сортировке и переработке отходов, отмечает исполнительный директор Лиги переработчиков макулатуры Алексей Сергеев.

«Лига переработчиков макулатуры уже не первый год поддерживает акцию “БумБатл” – это прекрасная инициатива для привлечения внимания к важности переработки бумажных отходов и использования вторичного сырья. Предприятия, входящие в Лигу, в шести федеральных округах ежегодно перерабатывают 70% от общего количества используемой в стране макулатуры. Благодаря таким проектам как “БумБатл”, которые вовлекают в процесс сбора макулатуры множество жителей страны, процент переработанного бумажного сырья с каждым разом растет», – подчеркнул Сергеев.

Второй год подряд «БумБатл» проходит под эгидой Всероссийского экологического движения «Экосистема». В рамках «БумБатла» волонтеры движения проведут серию экологических мероприятий в каждом регионе страны. Насыщенной станет первая неделя проекта: экоактивисты подхватят стартовую эстафету на ключевых региональных событиях и призовут россиян принять участие в «бумажной битве». 

«Формирование и отлаживание функционирования системы сортировки и переработки отходов - очень важная мера для полного экологического благосостояния страны. И мы, как сообщество волонтеров, являемся движущей силой положительных перемен в этой отрасли. На своем примере показываем важность экономики замкнутого цикла. В новом сезоне проекта активисты Движения “Экосистема” проведут для участников акции образовательные активности, мастер-классы, организуют масштабные сборы макулатуры и запустят бумажные флешмобы. Одна из наших основных целей – вовлечь в полезные экомероприятия “БумБатла” юное поколение: школьников и студентов.  Активисты движения, региональные отделения которого есть почти во всех субъектах страны, планируют побить прошлогодний рекорд – 95 тыс. тонн собранной макулатуры – и призвать к сборам бумажных отходов всех жителей России», – сказал сопредседатель Движения «Экосистема» Андрей Руднев.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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