В России стартовал конкурс для иностранных студентов «WOW! RUSSIA»

В России стартовал конкурс « WOW ! RUSSIA » , направленный на формирование сообщества иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, и продвижение российского образования за рубежом. Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Российского университета дружбы народов (РУДН). Генеральный информационный партнер проекта – ТАСС.

Россия сегодня входит в ТОП - 10 мировых лидеров по экспорту образования. В отечественных вузах обучаются представители более чем 170 стран мира, а российские университеты традиционно входят в число сильнейших по качеству преподавания инженерных, медицинских и гуманитарных дисциплин.

«В последние годы наша страна уверенно расширяет зону своего гуманитарного влияния, в том числе - наращивая образовательное присутствие в мире. В российских университетах обучаются уже более 414 тысяч иностранных студентов. Среди них немало творческих молодых людей, подробно рассказывающих в социальных сетях о своем личном опыте жизни и учебы в нашей стране. Это вызывает живой отклик у их аудитории, способствует росту узнаваемости российских университетов. Поэтому Минобрнауки России традиционно поддерживает иностранных студентов-блогеров. Благодарен АНО «Национальные приоритеты» за идею проведения для них отдельного конкурса. Уверен, что он привлечет к себе внимание и станет хорошим инструментом выявления талантов. Призываю всех студентов-иностранцев не упускать возможности и обязательно попробовать силы в отборе. Желаю вам удачи!» - отметил Заместитель министра образования и науки Константин Могилевский

Создание активного международного студенческого сообщества внутри страны — одно из направлений работы по продвижению российского образования за рубежом. Важно, чтобы иностранные студенты делились своими впечатлениями об учёбе и жизни в России в социальных сетях, рассказывали о вузах, городах и культурных возможностях, тем самым укрепляя имидж России как страны открытого, современного и качественного образования.

Именно для этого запущен конкурс «WOW! RUSSIA» — конкурс, который объединяет иностранных студентов, обучающихся в России. Участники создают медиаматериалы о своей жизни, учёбе и культурных впечатлениях, публикуют их в социальных сетях на родном языке и делятся личным опытом получения образования в России.

«Иностранные студенты становятся важной частью университетской жизни и амбассадорами российского образования за рубежом. Через конкурс WOW! RUSSIA мы хотим дать им возможность рассказать о своём опыте учёбы и жизни в России на своих языках — искренне, через собственные истории. Такие проекты не только формируют международное сообщество студентов, но и помогают миру увидеть современную Россию — открытую, сильную в науке и образовании», – отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

Конкурс проходит в рамках национального проекта «Молодежь и дети», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.