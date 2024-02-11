Я нашел ошибку
Главные новости:
Действующий президент Азербайджана Ильхам Алиев победил на внеочередных выборах главы государства
В Самаре ночью -21, -23°С, днем -9, -11°С.
12 февраля в Самарской области небольшой снег, до  -14°С
В России стало мало детских нянь
В России стало мало детских нянь
В финале приняли участие четыре команды - победители предварительных этапов.
В Самаре прошли финальные матчи по хоккею среди мужских команд
Среди команд суперлиги в сезоне 2023/2024.
"Мега-Лада" - чемпион России по мотогонкам на льду
В Белоруссии раскритиковали российских хоккеистов за отказ от наград.
Игроки сборной России U18 проиграли молодежке Белоруссии и демонстративно отказались от наград 
В Минэкономики назвали необходимостью ввод в России платы за углерод
В Минэкономики назвали необходимостью ввод в России платы за углерод
Пожар в гостиничном комплексе Тольятти полностью ликвидирован
Наверх
Самара  -19 °C, Тольятти  -17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.89
-0.37
EUR 97.94
-0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России" сегодня состоялась в Самарской области 
Самарский росгвардеец стал победителем областного чемпионата по рукопашному бою
В Самарской филармонии состоялось торжественное мероприятие ко Дню российской науки и 300-летию РАН
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России стало мало детских нянь

11 февраля 2024 18:29
131
В России стало мало детских нянь

Российские кадровые агентства и сервисы по подбору персонала зафиксировали, что в стране стало мало детских нянь. По данным источников, опрошенных РБК, спрос на представителей этой профессии превышает предложение.

«В начале 2024 года работодатели открыли почти 3,2 тысячи вакансий для нянь, в то время как число резюме от соискателей в активном поиске работы няней составляет 8,3 тысячи. Таким образом, на одну вакансию няни приходится всего 2,3 резюме, что соответствует дефициту», — приводит издание комментарий пресс-службы портала hh.ru.

В «Авито» подметили также, что спрос на нянь в январе 2024 года вырос на 11 процентов. Однако если сравнивать с январем 2023 года, то речь идет уже о 43 процентах. Представитель площадки объяснил эту тенденцию «увеличивающейся занятостью населения и потребностью современных родителей совмещать личные дела с карьерой».

«Можно сказать, что сегодня рынок принадлежит соискателям, а не работодателям. Сегодня чаще няня выбирает семью, а не наоборот, как было еще несколько лет назад», — отметила директор агентства «Вторая мама» Анна Жукова, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
11 февраля 2024  11:48
Из-за крупного пожара в Тольятти скорректировали программу фестиваля «Жигулевская миля»
480
В этом году исполнилось 25 лет с момента пожара в здании ГУВД области — трагедии 10 февраля 1999 года, унесшей жизни 57 человек.
10 февраля 2024  14:28
В Самаре почтили память сотрудников ОВД, погибших при исполнении служебного долга
710
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
10 февраля 2024  13:07
В Самаре почтили память сотрудников, погибших при пожаре в здании УВД в 1999 году
748
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
10 февраля 2024  10:48
Полпред Игорь Комаров отметил динамику роста экономики Самарской области
713
Как отметил Дмитрий Азаров, такие встречи традиционно проводятся в начале года по всем муниципальным образованиям.
8 февраля 2024  16:45
Дмитрий Азаров обсудил перспективы развития Жигулевска с руководством промышленных предприятий города
1082
Весь список