в России спрос на специалистов в виноделии вырос на 68% за год

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Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий и средних предлагаемых зарплат для специалистов, занятых в виноделии. По данным платформы, за первое полугодие 2024 года количество вакансий в этой сфере выросло на 68% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В индустрии винного производства средние предлагаемые зарплаты выросли на 37% и составили 112 267 рублей при вахтовом графике.

Наиболее востребованной в виноделии в первом полугодии текущего года стала профессия сельскохозяйственного рабочего, на долю которого приходится 12,7% от общего числа вакансий в сегменте. Средняя предлагаемая зарплата для соискателей на данную позицию составляет 49 757 рублей за полный рабочий день.

Второе место — у профессии садовника с долей в 8,5% и средней предлагаемой зарплатой в 39 861 рубль для новых сотрудников при полной занятости. На третьем месте по востребованности находится специальность водителя трактора, доля предложений о работе для них составляет 7,6% от общего числа вакансий в отрасли, со средними зарплатными предложениями для новых сотрудников в 70 674 рубля за полный день.

На четвертом месте — профессия упаковщика с долей в 6,5%, а кандидаты на эти вакансии могут претендовать в среднем на 82 377 рублей. Это указывает на рост объемов готовой продукции и ее подготовки к отправке потребителям.

Замыкает пятерку самых массовых профессий в виноделии профессия технолога, на долю которого приходится 3,2% от общего числа вакансий. В первом полугодии 2024 года кандидатам на эту позицию могли предложить в среднем 72 229 рублей.

«Сейчас наиболее востребованные специалисты — слесари-наладчики для работы с винодельческим оборудованием, химики-микробиологи и обработчики виноматериалов. Квалифицированным специалистам мы готовы помочь с переездом и жильем, а для сезонных работников у нас есть общежития. Для всех сотрудников действуют системы корпоративных скидок», — прокомментировала Светлана Ткаченко, директор по персоналу винодельни Кубань Вино, бренд «Шато Тамань».

Также самыми массовыми и востребованными профессиями в области виноделия стали агрономы (2,5%) и бригадиры (2,2%). Это свидетельствует о том, что отрасли требуются не только рабочие руки, но и квалифицированные специалисты, способные управлять сложными процессами в виноделии и виноградарстве.