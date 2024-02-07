В России спрос на обучение в сфере бьюти вырос на 82%

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В январе 2024 года спрос на курсы по обучению с нуля и профессиональной переподготовке в сфере красоты и здоровья на Авито Услугах вырос на 82% по сравнению с январем прошлого года. Активнее всего обучаться идут жители Ростова-на-Дону (+114%), Казани (+83%) и Санкт-Петербурга (+70%). В топ-5 самых заинтересованных в обучении бьюти-профессиям городов вошли также Краснодар (+65%) и Москва (+62%). По данным Авито Работы, в январе 2024 года средние зарплатные предложения для бьюти-мастеров выросли на 12% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Самые популярные направления для бьюти обучения

Самые востребованные направления для обучения в сфере бьюти-индустрии — наращивание ресниц с ростом спроса на 183%, парикмахерское дело (+148%), работа мастера по бровям (+120%), а также косметология (+108%). Помимо этого, у россиян вырос спрос на получение знаний в этих направлениях: шугаринг (+117%), массаж (+100%), маникюр (+87%) и перманентный макияж (+76%).

В столице мастер-классы по наращиванию ресниц стоят от 500 рублей. Самые дорогие программы обучения (курсы по колористике, косметологии и перманентному макияжу) предлагают учебные центры и академии красоты. Диапазон цен — от 90 до 300 тысяч рублей. В регионах за 200 рублей можно купить базовые инструкции и теоретические гайды для новичков в бьюти-индустрии, а практические курсы по профессиональной переподготовке могут стоить от 3300 до 300 тысяч рублей.

Специалисты в бьюти-индустрии активно готовы передавать знания

В январе 2024 года количество предложений услуг по обучению в сфере «Красота и здоровье» на Авито Услугах выросло на 149%. Москва лидирует с увеличением предложений на 148%, где более активно обучают мастеров по направлению косметологии (+196% предложений), в которое входит скульптурный и расслабляющий массаж лица, ручная и аппаратная чистка, а также лазерные процедуры (удаление пигментных пятен, папиллом, кожных рубцов и шрамов).