В России школьников научат оказывать первую помощь

45

В России масштабируют просветительские мероприятия по оказанию доврачебной помощи, особое внимание будет уделено образованию в этой области школьников. Несмотря на то, что приемам оказания первой помощи обучают не только спасателей, полицейских и медиков, в действительности далеко не все готовы применить эти знания на практике, а промедление может стоить человеку жизни.

Приемам первой помощи обучают в школах, некоторых колледжах и вузах, этот курс входит в программу автошкол. Но когда дело доходит до того, чтобы применить полученные знания на практике, многие теряются и не знают, что и в какой последовательности нужно делать.

По данным Российского общества первой помощи, сотрудники ГАИ оказывают доврачебную помощь на месте происшествия в 0,7% случаев, водители — в 8% случаев, а неотложная помощь требуется не менее чем 65% пострадавших. Исследование, на которое ссылается общество, показало, что качество обучения оказанию первой помощи в автошколах находится на низком уровне, а порой оно не проводится совсем. Между тем людям нужна простая и понятная методика, чтобы в стрессовой ситуации можно было легко вспомнить и применить свои навыки. Свои обучающие занятия общество строит именно по такому принципу, пишут "Известия".