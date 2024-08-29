В России с 2025 года появится новое средство для контроля мигрантов

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Правительство РФ планирует с 2025 года запустить реестр мигрантов-нарушителей. Эта мера позволит улучшить контроль над иностранцами и будет стимулировать нелегально попадающих в Россию покинуть страну .

«Сейчас в России находится около 630 тыс. нелегальных мигрантов, подсчитали в МВД. Для того чтобы стимулировать их покидать страну, правительство с 2025 года планирует запустить реестр контролируемых лиц», — сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что нормативных документов, описывающих параметры реестра на данный момент не принято. Это приводит к замедлению принятия новых мер. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Качанов подчеркивает, что IT-инфраструктура готова к началу разработки, но до сих пор нет параметров для описи мигрантов.