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В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса
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В России разыграют призы по 100 тысяч рублей среди вакцинированных от коронавируса

18 августа 2021 11:55
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Денежные призы будут зачисляться на карты "Мир".

Правительство России утвердило правила розыгрыша денежных призов среди вакцинированных от коронавируса. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в среду пресс-служба кабмина, передает ТАСС.

"Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи. Всего будут определены 1 тыс. победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей", - поясняется в сообщении правительства.

О выигрыше можно будет узнать на портале госуслуг. Кроме того, победителей проинформируют посредством push-уведомлений. Результаты лотереи будут опубликованы на ее официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ.

Денежные призы будут зачисляться на карты "Мир". Для этого победителям необходимо будет не позднее трех месяцев с даты получения уведомления указать номер своей банковской карты в личном кабинете на портале госуслуг. Выплата призов будет производиться в течение полугода.

 

Фото:    Антон Новодережкин/ТАСС

 

Теги: вакцинация призы

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