В России предложили запретить сайты знакомств
В России начинаются мощные полярные сияния
Более 600 спортсменов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья из 24 регионов сыграют в разные виды адаптивного футбола.
С 4 по 6 сентября Самара примет второй этап соревнований РФС «Стальная воля»
Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян.
Безвизовый режим: поток туристов из России в Китай очень быстро и многократно вырастет
Ногти часто отражают состояние здоровья, и проблема не всегда в нехватке витаминов. Например, на ногтях могут появиться линии Бо-Рейля.
Врач назвала борозды на ногтях одним из симптомов сильного стресса
Возбуждено уголовное дело.
Гендиректор коммерческой организации подозревается в невыплате зарплаты двум работникам в размере не менее 2,5 млн рублей
В Казани и Москве сейчас особенно выгодно снимать квартиру, нежели обслуживать взятый на ее покупку кредит.
Аренда жилья на конец лета выгоднее ипотеки во всех городах-миллионниках
Номинантов поприветствовали Ирина Калягина и Владимир Гальченко.
Объявлены лауреаты профессионального Губернского конкурса «Самарская театральна муза – 2024»
В России предложили запретить сайты знакомств

3 сентября 2025 09:15
67
В России предложили запретить сайты знакомств

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой запретить в России приложения для знакомств. В разговоре с изданием «Абзац» он заявил, что такие сервисы чаще используются мошенниками и несут угрозу традиционным ценностям.

«Я считаю, что сайты знакомств нужно запрещать. Как наш коллега, депутат Виталий Милонов, ранее предложил запретить порно в стране. Такие платформы развращают молодежь», — утверждает Бородин.

По его словам, сейчас молодые люди не умеют ухаживать за девушкой. В качестве примера он привел случай с 30-летним мужчиной, спросив, нет ли у него девушки. Ответ был отрицательный. Мужчина это подкреплял тем, что «за девушкой нужно ухаживать: дарить цветы, водить в рестораны и кафе, театр», пишет МК. 

По мнению общественного деятеля, подобные платформы формируют у молодежи искаженное представление о взаимоотношениях и открывают широкие возможности для злоумышленников.

