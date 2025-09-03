В России предложили запретить сайты знакомств

67

Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с инициативой запретить в России приложения для знакомств. В разговоре с изданием «Абзац» он заявил, что такие сервисы чаще используются мошенниками и несут угрозу традиционным ценностям.

«Я считаю, что сайты знакомств нужно запрещать. Как наш коллега, депутат Виталий Милонов, ранее предложил запретить порно в стране. Такие платформы развращают молодежь», — утверждает Бородин.

По его словам, сейчас молодые люди не умеют ухаживать за девушкой. В качестве примера он привел случай с 30-летним мужчиной, спросив, нет ли у него девушки. Ответ был отрицательный. Мужчина это подкреплял тем, что «за девушкой нужно ухаживать: дарить цветы, водить в рестораны и кафе, театр», пишет МК.

По мнению общественного деятеля, подобные платформы формируют у молодежи искаженное представление о взаимоотношениях и открывают широкие возможности для злоумышленников.