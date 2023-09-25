В России предложили ввести маркировку ветпрепаратов

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С 2020 года в России стала обязательной маркировка лекарственных препаратов. Система хорошо себя показала, помогла сократить долю контрафактных лекарств на рынке. Однако на препараты для животных эти правила не распространяются. Этот пробел решили устранить и ввести обязательную маркировку для иммунологических и антимикробных препаратов для животных, а также ветеринарных вакцин. Проект постановления Правительства, разработанный Минпромторгом, опубликован на портале проектов правовых нормативных актов 22 сентября.

В пояснительной записке к документу отмечено, что главная цель инициативы — обеспечить оборот эффективных и безопасных лекарств для животных и защитить рынок от фальсификата и плацебо.

Инициатором проведения эксперимента выступил Россельхознадзор еще в феврале 2022 года. По данным этого ведомства, доля фальсификата на рынке лекарств для животных в 2021 и 2022 годах составила 7,4 процента.

Маркировать предложили иммунологические продукты, лекарства, содержащие пенициллины или их производные, ветеринарные вакцины, лекарства, используемые для терапии и профилактики. Это препараты и для домашних, и для сельскохозяйственных животных.

Документ предписывает провести эксперимент по маркировке с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2025 года. Участие в нем является добровольным. По результатам будет принято решение о целесообразности введения обязательной маркировки ветпрепаратов, пишет Парламентская газета.