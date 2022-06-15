В России предложили ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых граждан

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Необходимо ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых граждан, детей и инвалидов. Возраст и состояние пострадавшего должны стать отягощающим обстоятельством. Таким предложением в беседе с корреспондентом URA.RU поделилась член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

«В последние годы количество преступлений, совершаемых в отношении пожилых людей, растет. Известны, в том числе, случаи того, когда над людьми старшего возраста издевались в домах престарелых, социальных приютах или же их родственники, опекуны дома. Говорить здесь нужно и об увеличении случаев мошеннических действий в отношении пенсионеров. Ужесточение санкций должно нести такой характер: если ты совершил преступление против пожилого, инвалида, ребенка, то на амнистию или условно-досрочное освобождение не рассчитывай, получишь максимальное наказание», — сказала Екатерина Стенякина.

По ее словам, наказание должно стать профилактической мерой. «Злоумышленник возможно 100 раз передумает совершать преступление, если будет знать о том, что получит за него внушительный срок. Поэтому поправки, которые следует вносить в Уголовный кодекс, должны обозначать то, что преступление, совершенное против пенсионера, будет являться отягчающим обстоятельством и будет считаться основанием для назначения виновному более строгого наказания. О сроках еще можно подумать», — отметила депутат.