В России предложили создать Агентство по делам одиночества

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Первый замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и зампред комитета по охране здоровья Сергей Леонов выступил с инициативой сформировать Агентство по делам одиночества для организации психологической помощи россиянам, сообщает РИА Новости.

Депутат объяснил, что в партии считают важным развивать инструменты психологической помощи гражданам. Для организации этой деятельности он призвал создать Агентство по делам одиночества. «Подобная должность уже существует в Великобритании и Японии. Их задача — разрабатывать программы психологической поддержки граждан», — отметил он.

По информации Минздрава, более пяти миллионов человек в России страдают расстройствами психики. Среди них не только тяжелые формы, но и бессонница, депрессия и рассредоточенность. Провокатором таких состояний является «патологическое одиночество», присущее жителям крупных городов.

«Поэтому первичная психологическая помощь должна стать общедоступной, т.е. главное — избавиться от негативных ассоциаций. Сегодня человек, обратившийся в кабинет психотерапевта, совершенно незаслуженно вызывает у окружающих необоснованную тревогу и чуть ли не осуждение», — заключил Леонов.

Ранее россиянам назвали способы справиться с одиночеством. В беседе с «Лентой.ру» психолог Алена Москвина объяснила, почему такое чувство возникает даже у жителей мегаполиса.

Фото phere.com