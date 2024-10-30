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В России предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

30 октября 2024 11:05
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В России предложили постепенно ограничивать часы продажи алкоголя

Депутат Госдумы Султан Хамзаев поделился с РИА Новости своим предложением о поэтапном сокращении времени продажи алкоголя как в будние, так и в выходные дни.

«Я поддерживаю инициативу по снижению потребления алкоголя в Вологодской области. Для этого необходимо уменьшить часы продажи. Сначала до пяти часов в день, затем до двух», — отметил Хамзаев, комментируя намерение главы Вологодской области Георгия Филимонова ограничить продажу алкоголя в регионе на буднях до двух обеденных часов.

Депутат добавил, что хотя он поддерживает данную меру, не согласен с идеей оставить текущие временные рамки продажи алкоголя в выходные дни. По его мнению, это может побудить людей делать запасы именно на выходных.

«Главное — это правильный подход и стремление региональной власти улучшить ситуацию. «Трезвая Россия» готова предоставить методическую и информационную поддержку», — подчеркнул парламентарий.

29 октября стало известно, что власти Вологодской области планируют значительно ограничить продажу алкоголя в регионе. Если законопроект будет одобрен местной думой, жители смогут приобретать спиртные напитки только с 12 до 14 часов по местному времени в будние дни, а в выходные и праздничные дни правила останутся прежними. Однако в некоторые праздники продажу алкоголя полностью запретят, например, 1 сентября, в День российского студенчества, 1 Мая, в День защиты детей и День России, пишет МК.

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