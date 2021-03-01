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В России появился новый дорожный знак для обозначения камер

1 марта 2021 20:05
120
Однако новый вид знака пока не определен.

В России с 1 марта появился новый дорожный знак «Фотовидеофиксация», заменивший действующий указатель с камерой на белом или желтом фоне. Об этом говорится в постановлении правительства, передает РБК.

Новый знак 6.22 «Фотовидеофиксация» ввели, чтобы информировать водителей о контроле за соблюдением правил дорожного движения (ПДД) и избавиться от избытка знаков на дорогах.

Регионы должны будут перейти на новый знак до 1 сентября — тогда же утратит силу старый знак. За городом новый знак будут устанавливать за 150–300 м до зоны контроля, в населенном пункте — только на въезде в него.

В Минтрансе России подтвердили Autonews.ru, что с 1 марта на дорогах регламентировали установку нового знака. Однако новый вид знака пока не определен.

Ранее Минтранс, Росавтодор, научный центр безопасности движения МВД и институт МАДИ поспорили о внешнем виде нового знака «Фотовидеофиксация». Так, в Минтрансе и Росавтодоре сочли, что новый указатель должен выглядеть так же, как действующая табличка, поскольку смена внешнего вида указателя потребует существенных затрат на изготовление, демонтаж старых и установку новых знаков.

В НЦ БДД МВД и МАДИ выступили за синий квадрат с изображением камеры внутри, чтобы сделать знак более видимым для автомобилистов.

 

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва» / РБК
 

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