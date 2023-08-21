В России появились государственные домовые чаты

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Минстрой и Минцифры запускают государственные соседские чаты, работающие на платформе «VK Мессенджера», выяснили «Известия». Они интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом», которое, в свою очередь, должно стать единым окном для решения всех коммунальных вопросов жителей. Существующие сегодня соседские чаты чаще всего создаются в иностранных мессенджерах. Это не гарантирует безопасность персональных данных, зачастую используется мошенниками для распространения ложной информации, а переписка с УК в них не имеет юридического статуса, говорят эксперты.

В России появились государственные соседские чаты — Минстрой и Минцифры запускают их на платформе «VK Мессенджера». Они интегрированы в приложение «Госуслуги.Дом», которое должно стать единым окном для решения вопросов жителей, сообщили «Известиям» в Минстрое. Пилотный проект домовых чатов уже доступен собственникам квартир, в частности в Архангельской, Калужской, Новосибирской, Омской, Свердловской и Челябинской областях, Санкт-Петербурге и ХМАО.

— Чаты предоставляют удобную и оперативную возможность жителям многоквартирных домов решать бытовые вопросы и организовывать взаимодействие в сфере ЖКХ, — сказали в Минстрое. — В них жители могут обсуждать любые вопросы, касающиеся дома, предлагать идеи по его улучшению, проводить опросы для формирования общей позиции.

В Минцифры подтвердили эту информацию. Там добавили, что в чат многоквартирного дома, интегрированный в приложение «Госуслуги.Дом», «может попасть только проверенный собственник квартиры».