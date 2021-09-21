В России пособия и выплаты будут начисляться в беззаявительном порядке с 2022 года

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Пенсии, единовременные выплаты и пособия будут со следующего года начисляться в беззаявительном порядке, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

"По-прежнему люди будут получать пенсии, другие компенсации и пособия, в том числе, по временной нетрудоспособности, беременности, родам, а также единовременные выплаты при рождении ребенка. Со следующего года они станут начисляться в беззаявительном порядке, то есть автоматически в электронном виде", - сказал он на заседании правительства.

Мишустин отметил, что это гораздо удобнее и проще.

"Не нужно передавать какие-либо сведения работодателю, как это положено сейчас. Родители смогут уделить больше времени малышу, а не тратить свое время на сбор справок, документов и ожидания в очередях", - сказал премьер.

Фото: РИА Новости / Максим Блинов