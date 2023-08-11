В России почти 50% готовы переехать за город на ПМЖ

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Почти половина участников онлайн-голосования на IRN.RU готовы переехать за город для постоянного проживания.Но не куда-нибудь, а в локацию с хорошей экологией и транспортной доступностью. Цена при этом не имеет принципиального значения

Читателям IRN.RU был задан вопрос «Готовы ли вы переехать за город на ПМЖ?». Участники голосования разделились практически поровну: 50,6% ответивших высказались «против», 49,4% – «за».

Выбирая локацию для своего будущего загородного дома, потенциальные покупатели обращают внимание, прежде всего, на экологию и транспортную доступность. А ценане для всех является приоритетной, свидетельствуют результаты другогоонлайн-голосования на IRN.RU.

У читателей спросили: «Если бы вы покупали загородный дом, то по какому принципу выбирали бы локацию?».Большинство ответивших (41,6%)указали на значимость экологии, они присматривали бы дом «поблизости от «большой воды», в окружении леса и т.п.». На втором местесреди приоритетов при выборе загородного жилья – транспортная доступность. Причем для 28,4% участников голосования важно, чтобы до дома было удобно добираться на железнодорожном транспорте, для 16,1% – на автомобиле.

Цена оказалась не самым важным фактором: присматриваться к наиболее дешевому направлению стали бы только 12% участников опроса.

Еще 1,9% отметили вариант «другое».Выбирая дом за городом, они обращали бы внимание также на направление(вариант «определенное шоссе») или целый комплекс факторов:«соседей, тишину, природу, воду, транспорт, доступность инфраструктуры».

«Пандемия значительно усилила тягу россиян к загородному образу жизни, поэтому нет ничего удивительного в том, что почти половина участников опроса хотели бы переселится за город насовсем. Понятно и то, что, в отличие от городского жилья, при выборе которого ключевым фактором является цена, покупатели «загородки» прежде всего обращают внимание на экологию – собственно, ради нее люди и готовы пожертвовать городским комфортом – и на транспортную доступность, так как полностью расстаться с цивилизацией готовы немногие. Конечно же, итоги онлайн-голосования не означают, что для потенциальных покупателей загородного жилья цена не имеет значения. Но очевидно, что «загородка» в сомнительных с точки зрения экологии местах и без дорог просто не будет пользоваться спросом», - комментирует руководитель Аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко.