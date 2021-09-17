В России отмечают Всемирную неделю ответственного потребления пива

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17 сентября AB InBev Efes, одна из крупнейших пивоваренных компаний, совместно с торговой сетью «Перекрёсток» и сервисом городской мобильности «Ситимобил» запустили всероссийскую акцию в рамках Всемирной недели ответственного потребления пива. Акция станет частью социальной кампании «0%, потому что я так хочу», которая направлена на продвижение идеи ответственного потребления алкоголя.

В рамках Всемирной недели ответственного потребления при участии партнеров компании стремятся вновь обратить внимание на проблему нетрезвого вождения и, в целом, недопустимости злоупотребления алкоголем. Акция продлится с 17 сентября по 10 октября и будет включать широкую информационную кампанию, а также различные активации и розыгрыши. Так, при покупке безалкогольного пива в сети магазинов «Перекрёсток» потребители могут получить скидку на продукт и промокод на поездку через сервис «Ситимобил», а также возможность выиграть главный приз — электросамокат.

«Как крупнейшая пивоваренная компания, мы осознаем свою важную роль в формировании культуры ответственного потребления. Эта работа является одним из ключевых направлений нашей корпоративной социальной ответственности. Поэтому мы поставили перед собой амбициозные цели, одна из которых — довести долю продаж безалкогольного и слабоалкогольного пива в глобальном портфеле компании до 20% к 2025 году. И уже сейчас мы видим, как наши усилия приводят к позитивным изменениям сложившихся норм и привычек потребителей. Безалкогольное пиво теперь воспринимается ими как самостоятельная категория, и они все чаще делают выбор в его пользу», — подчеркнул Ораз Дурдыев, директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes.

Важной частью кампании станет запуск информационной онлайн-платформы, на которой пользователи найдут полезную информацию о влиянии алкоголя на организм и принципах ответственного потребления, а также познавательные материалы об истории возникновения и технологиях приготовления безалкогольного пива. За прохождение тестов и конкурсов пользователям будут начисляться баллы, которые они смогут обменять на поощрительные призы.

«Мы осознаем актуальность проблемы нетрезвого вождения и считаем важным поддержать кампанию, приуроченную ко Всемирной неделе ответственного потребления пива. Для нас это возможность не только повлиять на решение социальной проблемы, но и проявить заботу о наших покупателях, формируя культуру ответственного потребления алкоголя», — отметила Татьяна Степанова, директор по бренду и долгосрочной лояльности торговой сети «Перекрёсток».

«Как компания, которая выступает за развитие городской мобильности и комфортное передвижение в городе, мы всецело поддерживаем инициативы, направленные на повышение культуры ответственного поведения на дорогах. Важнейшая составляющая такой безопасной среды — ответственное потребление алкоголя, когда пользователь делает выбор в пользу пассажирского сиденья в такси», — комментирует Дмитрий Шептухин, руководитель группы специальных проектов и партнерских интеграций «Ситимобил».

Всемирная неделя ответственного потребления (ранее — Всемирный день ответственного потребления пива) ежегодно проводится в середине сентября и насчитывает почти 70 стран, в том числе и Россию. Кампания затронет 20 регионов России. Участники смогут получить скидку 10% на поездку с Ситимобил, а также возможность принять участие в эксклюзивном розыгрыше призов.