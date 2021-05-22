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В России отмечают день "Николы Вешнего"

22 мая 2021 15:32
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Православные христиане 22 мая в Русской православной церкви отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры в итальянский Бари.

Православные христиане 22 мая (9 мая по старому стилю) в Русской православной церкви отмечают перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из города Миры в итальянский Бари - праздник, который в народе называют "Николой Вешним", пишет РИА Новости.

Поводом для его установления послужила кража в XI веке мощей святого, которые оказались на юге современной Италии против воли жителей Мир Ликийских (ныне - окрестности турецкого Демре). Вооруженные купцы из Бари вскрыли его гробницу, отобрав мощи у монахов силой, и перевезли на свою родину. Они не подозревали, что этим, возможно, спасли святыню от разорения во время скорого вторжения турок-сельджуков.

День "Николы Вешнего" в старину называли "конским праздником". До укоренения на Руси христианства он был посвящен богу Велесу — покровителю земледелия и скотоводства. Его главными героями были пастухи, а на окраине деревень и сел часто устраивали гуляния.

Праздник считался мужским: пастухи уходили в поле, в ночное. В некоторых регионах в этот день девушки накрывали столы в черемуховых садах и готовили яичницу. Кваканье лягушек на "Николу Вешнего" - к богатым дарам природы, грибам и ягодам. А в деревнях на Енисее на "Николу Вешнего" местные жители проводили обряд закликания тепла, и молились о скорейшем оттаивании речных льдов.

Мнения духовенства

"Я думаю, что простой народ совершенно не знает истории праздника - и всех этих крестовых походов, и перенесения мощей, и разграбления Византийской империи. Простому народу, который очень любит святителя Николая, наверное, в радость лишний раз помолиться ему, вспомнить о нем, рассказать об этом детям, - считает настоятель Георгиевского православного храма в подмосковном Нахабино священник Павел Островский.

"Ну а сама история, конечно, не очень приличная и приятная", - добавил он.

Иерей отметил, что любимый в народе святитель Николай - это единственный, кроме напрямую повлиявших на спасение человеческого рода Иисуса Христа, Богородицы и Иоанна Предтечи, чье рождество празднует церковный люд. "У святителя Николая появился такой праздник - рождество, в августе. Это - свидетельство большой любви народа к нему: если бы сейчас появился еще какой-то, народ точно так же бы радовался, ходил с радостью в храм, и так далее", - сказал Островский РИА Новости.

Духовный смысл праздника перенесения мощей святителя Николая для сегодняшних представлений о "биполярном" духовном мире православных и католиков неочевиден, но во времена, когда это произошло, все было совсем не так. Таким мнением с РИА Новости поделился священник Николай Бабкин.

"И в самом Бари, и в Апулии жило много греков, которые контактировали с русскими купцами. Поэтому то, что для одних греков было трагедией, греков города Миры, ныне Демре - то для итальянцев было радостью. А так как для русских того периода не было большой разницы между христианами, то они считали это промыслом Божьим - что, наверное, справедливо, учитывая обстоятельства, с которыми столкнулась Византийская империя, - рассказал он.

Сегодня, полагает он, модно цинично оценивать происшедшее лишь только как кражу. "Безусловно, это была кража, никто не пытается это оправдать, но если бы она не произошла - действительно, мы бы остались без величайшей святыни христианского мира. Так что момент промысла Божьего здесь, безусловно, присутствует", - уверен иерей.

 

Фото:   РИА Новости / Михаил Киреев

Теги: день "Николы Вешнего" Православные христиане

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