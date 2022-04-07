В России отмечают Благовещение

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Праздник Благовещения пресвятой Богородицы отмечают в четверг в Русской православной церкви, это один из двунадесятых (двенадцати главных) церковных праздников.

Дата праздника всегда 7 апреля, ровно за 9 месяцев до Рождества Христова (7 января). В этот день верующие вспоминают о том, как ангел явился Деве Марии с благой вестью, что она станет матерью Бога. Христиане верят, что Бог триедин, существует в трех воплощениях: Бога Отца, Бога - Сына и Святого Духа. Причем Бог – сын, рожденный "прежде всех век", "воплотился от Святого Духа и Девы Марии" в человеческом теле Иисуса Христа 2022 года назад.