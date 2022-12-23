В России открылся первый центр сопровождения молодежи с инвалидностью

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Первый в России арт-кластер для молодежи с физической инвалидностью "ОККОЛО" открылся на Кубани, рассказала Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова во время визита в Краснодарский край, передает РИА Новости.

"Мы сегодня открываем арт-кластер "ОККОЛО". Это трудовые мастерские, центр развития молодых талантливых людей с инвалидностью. Он стал первым центром в рамках нашей стратегической программы "Сопровождение через всю жизнь". А это помощь семьям, воспитывающих детей с инвалидностью. Нам очень важно, чтобы у семьи появлялась линейка помощи, чтобы родители знали, что их ребёнок не останется в одиночестве. Что будут образовательные возможности, возможности в трудоустройстве, в его творческом потенциале. Как раз центр "ОККОЛО" именно на это и направлен. Он будет самым первым и будет распространять эту практику дальше на 10 пилотных регионов, которые появятся в следующем году", - сообщила Львова-Белова.

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