В России определили график выходных и праздничных дней в 2023 году

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Новогодние праздники продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года. Так как в новом году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, их перенесли на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

Следующие длинные выходные ждут россиян в феврале. Граждане будут отдыхать 4 дня из-за празднования Дня защитника Отечества — с 23 по 26 февраля. В марте выходной день появится прямо посередине рабочей недели, в среду, 8 марта.

В мае также ожидается множество праздников, один из которых — День Весны и Труда. В связи с этим будет три выходных дня с 29 апреля по 1 мая. А с 6 по 9 мая праздничные дни в честь Дня Победы.

В июне также россиян ждут три выходных дня — с 10 по 12 июня. Это связано с празднованием Дня России. После этого следующие небольшие каникулы ожидаются только в ноябре. В честь Дня народного единства граждане будут отдыхать с 4 по 6 ноября.

Всего в 2023 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней.