Я нашел ошибку
Главные новости:
Аграрии региона проводят сбор поздних яровых и овощных культур.
В Самарской области продолжается уборочная кампания
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.
В России не будет делать обязательной замену бумажного паспорта смарт-картой
Объявлен оранжевый уровень опасности.
В Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность – 5 класс
В связи с производством работ по техническому перевооружению теплотрассы.
По улице Волгина в Самаре вводятся временные ограничения движения транспорта
В день открытия 19 августа с 13.00 до 17.00 вход на вставку будет бесплатным. 
В Музее имени Алабина завтра открывается выставка работ уникального самарского иконописца Журавлева
При этом у туриста с собой не было еды и воды, а телефон разрядился. Выбираться ему пришлось самостоятельно.
На Камчатке турист группы, два члена которой погибли, провел ночь рядом с телом погибшего на вулкане депутата
Мошенники подделывают документы медучреждений, на которые появился спрос. Приобрести поддельный документ несложно - предложений множество.
ГУ МВД СО: подлинные медицинские справки нельзя купить в Интернете
Мужчина осуждён в Санкт-Петербурге за грабеж и скрывался от наказания.
Самарца, находившегося в федеральном розыске, задержали в Тольятти сотрудники Росгвардии
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +31 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.48
0.09
EUR 86.48
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Поехали!»: журналисты и блогеры посетят базу проекта Active Time
В регионе проходит широкомасштабное профилактическое мероприятие «Внимание – дети! Дорога в школу!»
В  Отрадном открылась интерактивная выставка «Живая история Самарской губернии»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России не будет делать обязательной замену бумажного паспорта смарт-картой

18 августа 2021 13:48
70
Глава Минцифры Максут Шадаев ранее отмечал, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ не будет делать обязательной замену бумажного паспорта смарт-картой, передает ТАСС. Об этом сообщил в среду глава министерства РФ Максут Шадаев в интервью телеканалу "Россия-24".

"Принято решение не делать это [замену бумажного паспорта смарт-картой] обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфорне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным", - отметил министр.

Ранее Шадаев сообщил о планах принять решение о замене бумажного паспорта смарт-картой к концу 2021 года. Он также отметил, что смарт-карта является более удобным форм-фактором для хранения всех необходимых данных.

 

Фото из открытых источников

Теги: замена паспорт

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Большинство россиян против обязательного указания национальности в паспортах
07 августа 2021, 10:45
Большинство россиян против обязательного указания национальности в паспортах
Каждый второй (49%) исходит из этнической принадлежности родителей, если у отца и матери она совпадает. Общество
1149
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях
22 июля 2021, 09:35
Россиянам разрешили не ставить в паспорт отметки о браке и детях
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности. Закон и порядок
599
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности.
21 июля 2021, 21:32
Правительство России отменило большинство обязательных отметок в паспорте
Обязательными останутся отметки о регистрации по месту жительства и снятии с учета, а также о воинской обязанности. Политика
1325
В центре внимания
Развитие доступного спорта и поддержка людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, - с такими вопросами к губернатору обратились жители региона.
18 августа 2021  10:42
Дмитрий Азаров провел личный прием граждан
189
Несмотря на сложный год, дефицит рабочей силы, увеличение стоимости строительных материалов, в целом реализация нацпроектов идет лучше, чем в прошлом году.
17 августа 2021  23:34
На заседании облправительства обсудили реализацию нацпроектов в регионе
569
За три года парк школьных автобусов в Самарской области полностью приведён в нормативное состояние.
17 августа 2021  15:32
Дмитрий Азаров передал в школы региона ключи от новых автобусов
696
Дмитрий Азаров и Паскуале Терраччано на встрече обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного и гуманитарного сотрудничества.
17 августа 2021  09:06
Дмитрий Азаров пригласил бизнес-сообщество Италии к расширению сотрудничества с регионом
499
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
16 августа 2021  19:01
Вся Волга заполнена сине-зелеными водорослями
817
Весь список