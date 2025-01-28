В России начнется отслеживание объемов сырья для производства пива

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В России могут ввести обязательное отслеживание объемов солода, необходимого для производства пива. Об этом проинформировала газета "Известия".

По данным издания, власти считают такие меры необходимыми во избежание роста контрафакта на рынке, поскольку в настоящее время в России производится больше пива, чем его может быть при фактическом объеме солода.

Отмечается, что движение сырья будут просматривать с помощью федеральной информационной системы "Зерно", которая позволит минимизировать подделки.

Так, в фальсифицированной продукции вместо солода часто применяются овес, рис, пшеница. Однако потребителей об этом не извещают.

По словам источников "Известий", первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отдал поручение сразу нескольким министерствам проанализировать, необходимо ли отслеживать движение сырьевого продукта в цепочке поставок.

Оценкой займутся Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и оператор маркировки "Центр развития перспективных технологий".

Ранее сообщалось, что 35 российским заводам запретили варить пиво, пивные напитки, сидр, пуаре и медовуху. Их исключили из реестра производителей в 2024 году. Среди причин, по которым компании подверглись запрету, – несоответствие адреса производства, отсутствие документов на оборудование, договора аренды помещения и другие, пишет Смотрим.