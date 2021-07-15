В России начался прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет к 1 сентября.

50

Деньги начнут перечислять с 16 августа. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Во втором случае с собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС как родителя, так и ребенка.

Выплата назначается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заканчивается 1 ноября.

Заявление рассматривается пять рабочих дней. При этом многие родители, благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда, уже получили предзаполненные заявления, которые остается только проверить.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше даты выхода указа.

Что касается шести- и семнадцатилетних детей, то пособие полагается им вне зависимости от факта обучения в школе, передает Радио Маяк.