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В России начался прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет к 1 сентября

15 июля 2021 09:44
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В России начался прием заявлений на выплату на детей от 6 до 18 лет к 1 сентября.

Деньги начнут перечислять с 16 августа. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России. Во втором случае с собой нужно взять паспорт, свидетельство о рождении ребенка, а также СНИЛС как родителя, так и ребенка.

Выплата назначается на каждого ребенка школьного возраста, при этом всех детей можно указать в одном заявлении. Срок подачи заканчивается 1 ноября.

Заявление рассматривается пять рабочих дней. При этом многие родители, благодаря совместному проекту Минцифры и Минтруда, уже получили предзаполненные заявления, которые остается только проверить.

Претендовать на выплату могут семьи с детьми от 6 до 18 лет. При этом шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года, а 18 лет – не раньше даты выхода указа.

Что касается шести- и семнадцатилетних детей, то пособие полагается им вне зависимости от факта обучения в школе, передает Радио Маяк.

Теги: выплаты детям выплаты школьникам

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