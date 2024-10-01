В России начался осенний призыв на военную службу

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Он продлится до 31 декабря в большинстве регионов. Те служащие, чей срок службы по призыву истек будут уволены в соответствии с законодательством. Соответствующий приказ подписал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Приказываю: командующим войсками военных округов, военным комиссарам обеспечить совместно с исполнительными органами субъектов [РФ] и органами местного самоуправления организацию и проведение призыва в октябре — декабре 2024 г. на военную службу... граждан [РФ] в возрасте от 18 до 30 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих... призыву», — говорится в приказе Белоусова, опубликованном в telegram-канале Минобороны РФ. Он также распорядился уволить тех военнослужащих, чей срок службы по призыву истек, пишет Ура.ру.