В России начала действовать новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО

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В России начала действовать утвержденная Центробанком новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО, передает РИА Новости.

В частности, станет больше справочников, по которым рассчитывается сумма возмещения ущерба. Их привяжут к регионам и будут чаще обновлять.

Помимо этого, предполагается общественное обсуждение справочников на сайте Российского союза автостраховщиков. Как пояснили в ЦБ, высказать мнение по стоимости запчастей, материалов и самого ремонта теперь cможет неограниченное количество людей.

Для каждого региона будут составлять свой реестр стоимости запчастей. При его формировании будут учитывать цены на детали в интернет-магазинах.

По предварительным данным, в обновленный перечень попадут автомобили, по которым в 2020 году было заключено не менее 15 тысяч договоров ОСАГО. Кроме того, установят региональные коэффициенты, которые будут рассчитываться для каждой марки отдельно. Для это нужно, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких машин.

Таким образом страховщики надеются сократить число судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно подают иски из-за заниженных выплат.

В августе в России отменили обязательное прохождение техосмотра при покупке полиса ОСАГО.

Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко