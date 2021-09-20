В России начала действовать новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО

В России начала действовать утвержденная Центробанком новая методика оценки затрат на ремонт транспортного средства по ОСАГО, передает РИА Новости.
В частности, станет больше справочников, по которым рассчитывается сумма возмещения ущерба. Их привяжут к регионам и будут чаще обновлять.
Помимо этого, предполагается общественное обсуждение справочников на сайте Российского союза автостраховщиков. Как пояснили в ЦБ, высказать мнение по стоимости запчастей, материалов и самого ремонта теперь cможет неограниченное количество людей.
Для каждого региона будут составлять свой реестр стоимости запчастей. При его формировании будут учитывать цены на детали в интернет-магазинах.
По предварительным данным, в обновленный перечень попадут автомобили, по которым в 2020 году было заключено не менее 15 тысяч договоров ОСАГО. Кроме того, установят региональные коэффициенты, которые будут рассчитываться для каждой марки отдельно. Для это нужно, чтобы в регионе в прошлом году было застраховано не менее 500 таких машин.
Таким образом страховщики надеются сократить число судебных разбирательств с автовладельцами, которые регулярно подают иски из-за заниженных выплат.
В августе в России отменили обязательное прохождение техосмотра при покупке полиса ОСАГО.
Фото: РИА Новости / Алексей Мальгавко