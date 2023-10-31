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В России может появиться центр хранения электронных документов

31 октября 2023 12:23
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В России может появиться центр хранения электронных документов

Дмитрий Чернышенко поручил проработать вопрос развития Центров хранения электронных документов. При этом при цифровизации архивов большое внимание необходимо уделить обеспечению сохранности данных.

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры России, Росархиву, а также субъектам РФ проработать вопрос развития и использования Центра хранения электронных документов. Поручение было дано по итогам совещания с руководителями цифровой трансформации федеральных органов исполнительной власти и регионов РФ.

Большой акцент на совещании был сделан на вопросе цифровизации архивов, а также возможных решений внедрения искусственного интеллекта

в архивную область, в том числе в регионах. В ходе совещания вице-премьер отметил, что при цифровизации архивов важно не забывать о сохранности данных и напомнил, что для этого существует федеральное решение – Центр хранения электронных документов, которое в следующем году будет переведено на платформу «Гостех». «Вице-премьер поручил Минцифры совместно с Росархивом и заинтересованными регионами проработать вопрос развития и использования данного сервиса», – приводит сообщение аппарат Чернышенко.

Одна из целей цифровизации – повышение доступности различных документов и тем самым снижение бюрократизации, считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «Как правило, именно работа с документами осложняет эффективную работу как в государственном, так и в частном секторе. Иногда бывает так, что чтобы получить какой-то документ из архива, необходимо спуститься на отдельный этаж, как правило, подвального помещения, где его выдадут на определенный срок. Это, действительно, распространённая практика для тех же государственных органов. Другой путь – цифровизировать весь возможный архив и предоставить либо свободный доступ сотрудникам, либо по запросу. Конечно, такой подход значительно сэкономит время и повысит эффективность процессов», – считает Антон Немкин.

Россия постепенно движется к цифровизации документооборота, отметил депутат. «Как правило, все межведомственное взаимодействие между органами власти осуществляется электронно – это позитивная тенденция. Задача, которая сейчас стоит – цифровизировать большие базы данных,

к которым в том числе относится Росархив. Важно, что идет движение именно со стороны федерального центра, поскольку созданные технологии в последствие будут интегрированы и в региональные архивы. Кроме того, не все органы власти ведут полный список, например, поручений другого государственного института, что иногда отрицательно сказывается на выработке общей политики. Поэтому единая цифровая база может положительно сказаться на общей координации», – пояснил Антон Немкин.

Цифровизация архивов также окажет положительное влияние на развитие науки, заметил депутат. «Уже не раз говорили о том, что привязка архива к территории «тормозит» исторические науки. Действительно, если вам для научной работы нужен архив Волгограда, а проживаете вы в Перми, то скорее всего вам придется совершить личную поездку, увеличив время на подготовку работы. Поэтому такая программа в дальнейшем совершенно точно должна масштабироваться не только в контексте государственных, но и исторических данных. Главное, чтобы цифровые архивы далее были открытыми и доступными как для непосредственных сотрудников и государства, и бизнеса, так и для обычных граждан», – заключил парламентарий. 

Пресс-служба депутата ГосДумы РФ Антона Немкина

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