В России могут ввести сертификат на продукты для малоимущих

В Госдуме предложили ввести продовольственный сертификат для малоимущих граждан. Авторами инициативы выступили депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым. Проект законопроекта опубликован в реестре законопроектов на сайте ведомства, сообщает РБК.

Получить его смогут граждане, постоянно проживающие в стране, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума субъекта России.

«Этот закон позволит обеспечить социальную справедливость: никто не должен оставаться без базовых продуктов питания. Мы предлагаем инструмент, который реально работает в регионах и теперь станет доступен для всех нуждающихся в России», — пояснил Дмитрий Гусев.

Нилов пояснил, что данный законопроект предоставит малоимущим гражданам дополнительную возможность приобрести базовые продукты питания.

«Причем эти деньги будут «окрашены» для контроля их расходования. Ни алкоголь, ни табак, ни прочие излишества приобрести в рамках сертификата нельзя», — сказал он.

Фото: pxhere.com