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В России могут ввести регистрацию домашних животных

9 июня 2022 11:07
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В России могут ввести регистрацию домашних животных

Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал во втором чтении поправку о регистрации домашних животных. Об этом сообщает информагентство ТАСС.

Комитет Госдумы по аграрным вопросам продержал во втором чтении поправку первого замглавы думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова о регистрации домашних животных. Об этом Бурматов сообщил в своем Telegram-канале.

"Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал мою поправку о регистрации домашних животных. Раньше в законопроекте была только регистрация сельскохозяйственных животных, а про домашних питомцев правительство, вносившее законопроект, "забыло". Мы с этим согласиться не могли", - отметил Бурматов.

Речь идет о поправке к законопроекту, который Госдума приняла в первом чтении в апреле. В нем, в частности, вводится обязательная маркировка сельскохозяйственных животных средствами идентификации. Как уточнил Бурматов в беседе с корреспондентом ТАСС, в поправке предлагается "распространить нормы о маркировке на домашних животных, а также теперь она будет касаться не только домашних животных, но и диких, содержащихся в неволе".

"Маркирование и учет животных, не относящихся к сельскохозяйственным животным и принадлежащих гражданам, а также диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, осуществляются на добровольной основе", - отмечается в поправке (документ есть в распоряжении ТАСС).

Как напомнил Бурматов, регистрация домашних животных - "важнейшая норма и ввести ее было поручением президента, которое не было выполнено". "Это позволит запустить целый ряд "спящих" норм закона "Об ответственном обращении с животными", которые без регистрации не работали. Важный этап", - отметил Бурматов в своем Telegram-канале. В случае принятия закона, его нормы вступят с 1 сентября 2023 года.

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