В России могут ввести дополнительный отпуск для граждан с эмоциональным выгоранием

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Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

«Ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила её в Международную классификацию болезней (МКБ-11)», — заметил он.

По мнению медиков, оно проявляется в постоянном чувстве усталости, снижении концентрации, раздражительности, снижении способности мотивировать себя на осуществление трудовой деятельности, пояснил Орлов.

«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», — отметил он.

При этом есть специальности, которые объективно накладывают на человека большую нагрузку и стимулируют развитие эмоционального выгорания, подчеркнул Орлов.

Это реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям, некоторые IT-специалисты, продолжил он.

«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания», — написано в тексте обращения.