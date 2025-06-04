В России могут ввести дополнительный отпуск для граждан с эмоциональным выгоранием

Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.
«Ещё в 2019 году Всемирная организация здравоохранения признала эмоциональное выгорание болезнью и включила её в Международную классификацию болезней (МКБ-11)», — заметил он.
По мнению медиков, оно проявляется в постоянном чувстве усталости, снижении концентрации, раздражительности, снижении способности мотивировать себя на осуществление трудовой деятельности, пояснил Орлов.
«Если данное состояние запустить и оперативно не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может усугубиться и привести к иным негативным психическим и физическим последствиям, вплоть до проявления депрессивных эпизодов», — отметил он.
При этом есть специальности, которые объективно накладывают на человека большую нагрузку и стимулируют развитие эмоционального выгорания, подчеркнул Орлов.
Это реаниматологи, работники хосписов и домов престарелых, врачи специализированной медицинской помощи детям, некоторые IT-специалисты, продолжил он.
«В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в федеральное трудовое законодательство в части предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска сроком до семи календарных дней гражданам, которые тестовыми методами в учреждениях здравоохранения смогут подтвердить у себя наличие эмоционального выгорания», — написано в тексте обращения.