В России могут упростить трудоустройство детей с 14 лет

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Госдума в феврале может принять законопроект, упрощающий трудоустройство детей с 14 лет. Об этом сообщают Известия.

В случае принятия проекта, подросткам больше не потребуется согласие органов опеки и попечительства для заключения трудового договора.

При этом положительный отзыв о законопроекте был оставлен комитетом по молодежной политике.

Стоит отметить, что он рекомендовал парламентариям принять его в первом чтении.

Однако, некоторые представители ГД считают, что для данной категории граждан необходимо ограничить время трудоустройства подростков летними каникулами.

Согласно подготовленному документу, проект направлен на расширение возможностей молодежи и устранение избыточных сложностей для работодателей.