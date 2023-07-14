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В России к 2025 году снизится число работающих пенсионеров

14 июля 2023 09:19
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В России к 2025 году снизится число работающих пенсионеров

В России к 2025 году произойдёт снижение числа работающих пенсионеров с 7,9 млн до 5,6 млн вследствие реформы в этой области.

Об этом информируют «Известия» со ссылкой на статью под названием «Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные методы расчёта и формирования» Алексея Кашепова.

Газета напомнила, что в 2019 году в России вступили в силу поправки об увеличении пенсионного возраста: с 60 до 65 для мужчин и с 55 до 60 для женщин.

В статье со ссылкой на данные Социального фонда говорится, что на конец прошлого года число работающих пенсионеров в России составило 7,9 млн, снизившись на 600 тыс. по сравнению с показателями, зафиксированными в 2021 году.

Ранее юрист Анна Хрусталёва рассказала, что максимальная прибавка к пенсии работающим пенсионерам в этом году составит до 400 рублей. Перерасчёт произведут с 1 августа.

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