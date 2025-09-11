Я нашел ошибку
Бастрыкину доложат о проверке возможного нарушения прав девочки в Тольятти
Игрок «Крыльев Советов» попал в топ-7 РПЛ по числу ударов в створ
Обманутые клиенты самарского автосалона обратились к Путину и Федорищеву
Самый настойчивый телефонный мошенник звонил жертве 17,6 тысячи раз
в Большеглушицком районе завершён ремонт региональной трассы, а в Самаре модернизированы «гостевые» маршруты
Хвостатый детектив в Самаре вернул украденный ноутбук
Каждая десятая компания планирует сократить штат осенью
Врач призвала не злоупотреблять кофеином
В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками

11 сентября 2025 09:35
126
В России изменились правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками

В России поменялись правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками, следует из поправок правительства в соответствующее законодательство, документ поступил в распоряжение РИА Новости.

Объекты надзора в этом документе поделены на четыре группы тяжести.

Так, тяжесть "А" наряду с деятельностью по перевозке опасных грузов теперь включает и "деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами, подлежащая лицензированию". Ранее они входили в группу "Б".

При этом в надзоре используется система оценки и управления рисками причинения вреда (ущерба). Контролирующий орган относит объекты надзора к одной из категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий риск. На их определение влияют и группы тяжести.

В новой редакции документа уточняется периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий по объектам в сфере лицензируемых автобусных пассажирских перевозок в зависимости от категории риска. Регламентируются и обязательные профилактические визиты.

Для объектов из категории высокого риска предусмотрена одна контрольная закупка, или один выборочный контроль, или один инспекционный визит, или один рейдовый осмотр, или одна документарная проверка, или одна выездная проверка в два года либо один обязательный профилактический визит в год.

Объектам значительного или среднего риска предписан обязательный профилактический визит с периодичностью, определяемой правительством в соответствии с законом о государственном и муниципальном контроле, но плановые контрольные (надзорные) мероприятия не требуются.

В центре внимания
Вице-премьер обратил внимание глав субъектов, которые уже заключили концессионные соглашения, на важность детальной проработки сроков реализации проектов и их интеграцию в информационную систему Инцидента.
10 сентября 2025  21:31
Вячеслав Федорищев доложил Дмитрию Патрушеву о ходе работы по обращению с ТКО в регионе
340
Главной темой стало развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор.
10 сентября 2025  20:31
Развитие и внедрение беспилотных систем в гражданский сектор: Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета по «Промышленности»
786
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
10 сентября 2025  13:48
Выставка «Сделано в Самаре» пройдет на площади Куйбышева в День города
409
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
10 сентября 2025  12:38
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
266
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
10 сентября 2025  10:27
60 студенческих проектов из Самарской области стали победителями конкурса «Студенческий стартап»
358
