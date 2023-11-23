В России хотят ужесточить выдачу SIM-карт

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Минцифры и МВД обсуждают с другими ведомствами изменения в регулировании оборота SIM-карт, пишет iphones.ru со ссылкой на Коммерсантъ.

Предлагается усилить проверку абонентов. Например, активировать проданные SIM-карты после того, как паспортные данные клиентов будут проверены в базе данных МВД.

Идея пока «не оформлена в законодательную инициативу».

Сейчас операторы сверяют паспортные данные абонентов с базами МВД в течение 30 дней после продажи SIM-карты. Сама SIM-карта активируется сразу после продажи. Источник издания считает, что в случае принятия новых правил, на проверку потребуется минимум два дня, но все будет зависеть от интеграции систем.