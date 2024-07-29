В России хотят ограничить время ненормированной работы

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В России анонсировали внесение законопроекта, направленного на ограничение переработок в режиме ненормированного рабочего дня до 120 часов в год. Документ готовится к представлению в Госдуму 29 июля.

«Законопроектом предлагается внести изменения, которые ограничат количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня до 120 часов в год», — указывается в пояснительной записке к документу, содержание которого приводит ТАСС. Согласно замыслу, поправка в закон вносится для предотвращения злоупотребления работодателей и защиты прав работников.

Ранее россиянам рассказал, в каком случае ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника может быть прерван работодателем. По словам юриста Артема Дубникова, прервать законный отпуск работника можно лишь в случае возникновения особых обстоятельств. Согласно Трудовому кодексу РФ, это может быть аварийная ситуация, выход из строя оборудования либо обстоятельства, угрожающие нормальному функционированию всего предприятия или структурного подразделения, передает RT.