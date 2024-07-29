Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Кинель-Черкасского района присвоил чужие деньги и отправился праздновать день рождения
Житель Кинель-Черкасского района присвоил чужие деньги и отправился праздновать день рождения
На Черемшанский в Самаре горели расселенные аварийные дома
На Черемшанский в Самаре горели расселенные аварийные дома
Ученые предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре
Ученые предупредили о надвигающейся сильной магнитной буре
В России хотят ограничить время ненормированной работы
В России хотят ограничить время ненормированной работы
Полицейские и ОМОН посетили рынок Солнечный в поиске нелегальных мигрантов в Самаре
Полицейские и ОМОН посетили рынок Солнечный в поиске нелегальных мигрантов в Самаре
В Италии умер кондитер, создавший десерт тирамису
В Италии умер кондитер, создавший десерт тирамису
В Самаре чаще всего приходится работать сверхурочно курьерам, медикам, водителям и педагогам
В Самаре чаще всего приходится работать сверхурочно курьерам, медикам, водителям и педагогам
Самарские спортсмены успешно выступили на юбилейном ХХ чемпионате России по мини-гольфу
Самарские спортсмены успешно выступили на юбилейном ХХ чемпионате России по мини-гольфу
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.56
0.15
EUR 93.26
0.09
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 26-28 июля
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В России хотят ограничить время ненормированной работы

29 июля 2024 09:58
106
В России хотят ограничить время ненормированной работы

В России анонсировали внесение законопроекта, направленного на ограничение переработок в режиме ненормированного рабочего дня до 120 часов в год. Документ готовится к представлению в Госдуму 29 июля.

«Законопроектом предлагается внести изменения, которые ограничат количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня до 120 часов в год», — указывается в пояснительной записке к документу, содержание которого приводит ТАСС. Согласно замыслу, поправка в закон вносится для предотвращения злоупотребления работодателей и защиты прав работников.

Ранее россиянам рассказал, в каком случае ежегодный оплачиваемый отпуск сотрудника может быть прерван работодателем. По словам юриста Артема Дубникова, прервать законный отпуск работника можно лишь в случае возникновения особых обстоятельств. Согласно Трудовому кодексу РФ, это может быть аварийная ситуация, выход из строя оборудования либо обстоятельства, угрожающие нормальному функционированию всего предприятия или структурного подразделения, передает RT.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям по случаю Дня работника торговли
27 июля 2024  10:40
Глава Самарской области Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня работника торговли
756
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
26 июля 2024  11:06
К концу следующей рабочей недели планируется изменить схему организации движения в районе перекрестка улиц Ново-Вокзальной и Фадеева
2856
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
26 июля 2024  10:10
Итоги второго дня iВолги: образовательные лекции, специальное направление «Время созидать» и встречи с экспертами
520
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
25 июля 2024  13:33
Врио губернатора Самарской области обратился к работникам следственных органов по случаю Дня сотрудника органов следствия РФ
1191
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
25 июля 2024  11:58
Проект «Дом Другого детства» от Самарской области вошел в ТОП-100 лучших проектов России
612
Весь список