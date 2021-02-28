В России досрочно выплатят пенсии за март

190

Изменения в график получения выплаты были внесены из-за Международного женского дня.

8 марта в стране объявлен выходным, и почтовые отделения в этот день работать не будут. Подразделения "Почты России" работающие шесть дней в неделю будут выдавать пенсии 6 марта, пять дней в неделю — 6 и 9 марта. В отделениях с трёхдневным рабочим графиком выплаты можно будет получить только 6 марта.

С 1 апреля текущего года размер соцвыплат в стране будет проиндексирован на уровне 2,6%. Средний размер социальной пенсии составит 9,9 тысячи рублей, пенсионных надбавок детям-инвалидам — 16 тысяч рублей, инвалидам с детства — 11,5 тысячи рублей. В Госдуме разработали законопроект о плоской шкале взносов в ПФР, чтобы все платили по 22%. Сейчас же эту сумму вынуждены платить те, у кого зарплата в год не превышает 1 млн 465 тысяч рублей, остальные платят лишь 10%, передает Радио Маяк.

Фото: Pixabay.com