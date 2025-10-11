В Роспотребнадзоре рассказали, какие продукты лучше не покупать

171

Зеленый картофель, морковь с желтыми вкраплениями, яблоки со скользкой кожурой и увядшую зелень не стоит покупать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что приобретать овощи и фрукты следует в местах, где строго соблюдаются условия хранения товара. Самыми полезными являются местные и сезонные.

"Не стоит пробовать овощи и фрукты на рынках, даже если вам предлагают их предварительно ополоснуть", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Специалисты ведомства не рекомендуют употреблять в пищу продукты с измененным вкусом или запахом. Большинство овощей и фруктов лучше хранить в холодильнике, за исключением бананов – они портятся на холоде.