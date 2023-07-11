В Роскадастре Самарской области прошла выставка детских рисунков

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Выставка детских рисунков регионального этапа конкурса на тему «С чего начинается Родина» организована в филиале ППК «Роскадастр» по Самарской области.

Одно из условий конкурса - рисунок должен быть цветным. От этого выставка стала еще ярче и красочней. Свои работы прислали дети и внуки сотрудников регионального Роскадастра двух возрастных групп: до 13 лет и с 14 до 17 лет. В художественном состязании приняли участие ребята, проживающие в Самаре, Тольятти и Жигулевске.

Каждый ребенок представляет Родину по-своему. Для кого-то она начинается с просторных полей Самарского региона или речки, протекающей около дома, а для кого-то это – железнодорожный вокзал и другие достопримечательности города.

Оценка конкурсных работ проводилась жюри по пятибалльной шкале. Юные художники рисовали акварелью, гуашью, цветными карандашами и фломастерами.

Как отметила исполняющая обязанности директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Светлана Вандышева, проведение таких мероприятий способствует эстетическому развитию, нравственному и духовному воспитанию подрастающего поколения и популяризации детского творчества.

Все участники выставки награждены дипломами и наборами для рисования. Работы победителей направлены организаторам мероприятия для дальнейшего участия в федеральном этапе конкурса.