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В Роскачестве раскрыли секреты выбора мандаринов

8 декабря 2022 09:59
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В Роскачестве раскрыли секреты выбора мандаринов

Спелость мандаринов можно по аромату, окраске кожицы и по весу. Об этом РИА Новости рассказали в Роскачестве.

О спелости фрукта говорят характерный аромат, равномерно и яркоокрашенная кожица, а также вес. В спелых мандаринах содержится больше сока, значит, они тяжелее, чем незрелые. Также спелые мандарины легко чистить.

Недозревшие плоды выдает неравномерная окраска. У перезрелых мандаринов сухая кожица, а еще они становятся более легкими.

Мандарины, которые привозят из других стран, обрабатывают воском для сохранения внешнего вида и предотвращения появления плесени при транспортировке, хранении и продаже. Воск не опасен, но дома мандарины необходимо тщательно промыть теплой водой.

По информации ретейлеров, основные поставщики мандаринов в Россию – Турция и Египет. Также плоды к нам поставляют из Грузии и Китая. Ожидается, что в ближайшее время они начнут поступать из Пакистана, пишет Смотрим.

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