В Роскачестве анонсировали проверку игрушечных Чебурашек

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«Вслед за испытаниями игрушек Хагги Вагги проверит детские игрушки в виде персонажа Чебурашка», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что в рамках предварительного мониторинга специалисты выявили ажиотаж вокруг персонажа Чебурашки на фоне выхода одноимённого фильма в российских кинотеатрах. В Роскачестве отметили, что рынок наводнили игрушки с Чебурашкой разного качества, львиную долю которых составляют китайские изделия на маркетплейсах.

Решение о проведении проверки в организации связали с частыми негативными отзывами потребителей о качестве продукции, пишет РТ.

«Лабораторные испытания игрушек Чебурашка включат обширный перечень показателей безопасности, в том числе выделение вредных химических веществ, токсичность, раздражающее действие, различные микробиологические показатели», — пояснила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.