В Росавиации назвали правила перевозки животных в самолете

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По общим правилам, в самолете можно перевозить птиц, а также кошек и собак, которые вместе с переноской весят менее 50 кг, сообщили представители Росавиации.



В салон лайнера разрешается взять своего любимца весом до восьми кг вместе с переноской. Важно: животное должно находиться в переноске под креслом во время всего полета.



Питомцы, которые весят от восьми до 50 кг, как правило, путешествуют в грузовом отсеке самолета. Там есть отопление. Для длительных перелетов нужно прикрепить к переноске специальную бирку: указываются инструкция по уходу и контакты владельца. Также необходимо оставить поводок, достаточный запас корма и воды.



Если же нужно перевезти животное, которое весит более 50 кг, то стоит воспользоваться услугами логистических компаний.



Провоз питомца всегда оплачивается отдельно. Стоимость начинается от двух тыс. рублей и зависит от веса и размера переноски с любимцем.



Исключение - собака-поводырь. Такой четвероногий друг может лететь бесплатно и находиться рядом с хозяином в самолете. Порода и вес тут роли не играют. Но обязательно должен быть сертификат о соответствующем обучении. Также животное в наморднике необходимо привязать к креслу у ног владельца.



В Росавиации подчеркнули, что не со всеми любимцами могут пустить в самолет. Так, взять с собой на борт лайнера не получится рыбок, рептилий, грызунов, диких животных, крупных собак и других питомцев, которых нет в списке допустимых.



Не менее важно правильно подготовиться к путешествию в компании четвероногих или хвостатых. Его нужно грамотно оформить. Для этого необходимы соответствующие документы, срок действия которых нередко ограничен. Так, справка о здоровье оформляется не раньше 3-5 дней до вылета. А чипирование должно быть сделано до прививки от бешенства.



Эксперты также напомнили, что во время полета обезвоживание происходит быстрее, чем на земле. Поэтому важно предусмотреть достаточный запас воды. А кормить любимца рекомендуется только легкой пищей за два часа до вылета.

Чтобы успеть зарегистрироваться на стойке и пройти ветеринарный контроль, лучше пораньше прибыть в аэропорт, пишет Сова.