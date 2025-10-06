В РФ запустили платформу MaxStat.IO для анализа данных о каналах в MAX

181

В России начала работу платформа MaxStat.IO, которая представляет собой сервис для анализа данных о каналах в национальном мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-службе компании-разработчика Fly By Metrics.

Уточняется, что работу платформы запустили 6 октября.

"Сервис создан компанией-разработчиком Fly By Metrics для структурирования быстрорастущей экосистемы и предоставления сводных метрик по активности и динамике площадок", – говорится в сообщении, которое приводит ТАСС.

Как отметили в пресс-службе, сервис MaxStat.IO собирает статистику по каналам в MAX, формирует каталог, а также предоставляет сводные данные для анализа аудитории канала и содержания публикаций.

Ранее сообщалось, что в MAX к настоящему моменту зарегистрировались более 40 миллионов пользователей. С момента запуска мессенджера они совершили более 500 миллионов звонков и отправили более двух миллиардов сообщений.