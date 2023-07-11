В РФ вступили в силу ограничения на автомобильные права для уклонистов

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Начиная с 11 июля сотрудники Госавтоинспекции могут ограничивать право граждан управлять автомобилем, если они имеют ограничения в едином реестре воинского учёта из-за неявки по повестке в военкомат. Приказ МВД России, который вступил в силу во вторник, опубликован 30 июня.

Согласно документу, информация об уклонисте будет передана в территориальный орган МВД РФ или автоматически внесена в специальное программное обеспечение федеральной информационной системы Госавтоинспекции в течение суток после принятия временных мер. Ограничение будет снято после решения, зарегистрированного в реестре воинского учёта, пишет Лайф.