Я нашел ошибку
Главные новости:
Топ-менеджер также пообещал, что в ближайшие месяцы компания будет работать, чтобы обеспечить успешное будущее Reebok и стоящей за ним команды.
Adidas объявила о продаже бренда Reebok
За два года работы было установлено свыше 417 тыс. приборов, которые позволили спасти от пожара более 1,2 тыс. граждан, в том числе 600 детей.
В РФ с марта станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках
По словам главы региона, работа Фонда капремонта обсуждалась сегодня на совещании с участием правоохранительных органов.
Дмитрий Азаров: "Никакого повышения тарифов и увеличения платы за капремонт не произошло"
По мнению специалиста, главное при отказе от сахара — пить много воды и не голодать.
Диетолог рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого
Ранее главе города Сергею Анташеву было поручено в кратчайшие сроки установить причины низкого качества водопроводной воды.
Дмитрий Азаров потребовал от главы Тольятти лично доложить о ситуации с водой в городе
«Сейчас мужчина идет на поправку», — заключили медики.
Московские врачи спасли мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь
Руководству колоний и следственных изоляторов предлагают дать право обращаться к операторам связи с просьбой прекратить обслуживание номеров, которые используются незаконно.
Госдума приняла во втором чтении законопроект о блокировке сотовых номеров, используемых заключенными в тюрьмах
16 февраля в программе "Главная тема" на канале "Россия 24" губернатор Дмитрий Азаров ответил на вопросы жителей региона.
Губернатор о здравоохранении: при любых кадровых перестановках ситуация для пациентов должна меняться исключительно в позитивном ключе
Наверх
Самара  -25 °C, Тольятти  -22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.29
-0.02
EUR 88.94
-0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
В СОУНБ открылась фотовыставка Банка России «Магия театра»
В Самарской филармонии состоится второй концерт из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

В РФ с марта станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках

16 февраля 2021 23:53
70
За два года работы было установлено свыше 417 тыс. приборов, которые позволили спасти от пожара более 1,2 тыс. граждан, в том числе 600 детей.

В России с марта 2021 года станет обязательной установка пожарной сигнализации в строящихся домах вне зависимости от высотности и площади, передают "Известия". Такую информацию во вторник, 16 февраля, распространила пресс-служба МЧС РФ по итогам методического сбора под председательством главы ведомства Евгения Зиничева.

В ходе рассмотрения результатов 2020 года по основным направлениям деятельности ведомства было отмечено, что за последний год надзорные органы провели более 2 млн профилактических рейдов в жилом секторе. Кроме того, с 2018 года сотрудники ведомства совместно с региональными властями начали проводить работу по оборудованию жилья россиян пожарными извещателями.

Всего за два года работы было установлено свыше 417 тыс. приборов, которые позволили спасти от пожара более 1,2 тыс. граждан, в том числе 600 детей. За указанный период гибель несовершеннолетних от огня снизилась на 20%,а в прошлом году уменьшилось число пожаров в учреждениях здравоохранения, соцобслуживания и образования, подчеркнули в ведомстве.

«В этой связи было отмечено, что с марта текущего года начнет действовать свод правил, содержащий требование по установке пожарной сигнализации и специальных датчиков в строящихся домах. Ими будут оборудоваться все новостройки, независимо от этажности дома и площади», — заявили в пресс-службе.

В МЧС также уточнили, что всего за год в стране было зарегистрировано почти 440 тыс. пожаров, более половины из которых связаны с возгоранием сухой растительности и мусора. Спасти на пожарах в 2020 году удалось свыше 192 тыс. граждан.

Основными причинами возгорания, по данным ведомства, становятся неосторожное обращение с огнем, а также аварийный режим электроприборов, сетей и неисправность печного отопления.

О том, что с 1 марта 2021 года на территории России вступают в силу требования пожарной безопасности, регламентирующие защиту зданий и сооружений, подлежащих оборудованию автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации при их проектировании и капитальном ремонте, стало известно в начале этого года.

Так, согласно своду правил, отдельно стоящие в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты при площади здания не более 100 кв. м можно оборудовать вместо систем пожарной сигнализации автономными дымовыми пожарными извещателями.

 

Фото:   pixabay

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
16 февраля 2021  23:53
За два года работы было установлено свыше 417 тыс. приборов, которые позволили спасти от пожара более 1,2 тыс. граждан, в том числе 600 детей.
В РФ с марта станет обязательной установка пожарной сигнализации в новостройках
За два года работы было установлено свыше 417 тыс. приборов, которые позволили спасти от пожара более 1,2 тыс. граждан, в том числе 600 детей. Социум
67
16 февраля 2021  22:42
По мнению специалиста, главное при отказе от сахара — пить много воды и не голодать.
Диетолог рассказала, как перехитрить организм и отказаться от сладкого
По мнению специалиста, главное при отказе от сахара — пить много воды и не голодать. Социум
117
16 февраля 2021  20:14
Соцпомощь будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов.
Соцконтракт помогает малообеспеченным семьям региона преодолеть трудную жизненную ситуацию
Соцпомощь будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов. Социум
221
Весь список

Здравоохранение
16 февраля 2021  22:10
«Сейчас мужчина идет на поправку», — заключили медики.
Московские врачи спасли мужчину, который перенес пять клинических смертей за одну ночь
«Сейчас мужчина идет на поправку», — заключили медики. Здравоохранение
154
16 февраля 2021  17:37
Вакцинация началась с первых 100 доз. Но, как пояснил главврач Дмитрий Лисица, планируется привить более 3,5 тысяч жителей Рождествено.
В селе Рождествено состоялась вакцинация от коронавирусной инфекции
Вакцинация началась с первых 100 доз. Но, как пояснил главврач Дмитрий Лисица, планируется привить более 3,5 тысяч жителей Рождествено. Здравоохранение
290
16 февраля 2021  15:02
Бригада врачей-кардиологов приняла более 40 сложных пациентов.
Бригада врачей Самарского кардиодиспансера провела выездной прием пациентов в Кинельской больнице
Бригада врачей-кардиологов приняла более 40 сложных пациентов. Здравоохранение
302
Весь список
Новости медицины
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
Прошли времена, когда онкологию считали неизлечимой болезнью. В современном мире есть масса клиник онкологической направленности, где осуществляют...Новости медицины
12696
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
Пьянство — это номер один из задач большого количества людей по всему миру. Данная пагубная привязанность сгубила далеко ни одну жизнь. Новости медицины
13967
17 декабря 2020  18:05
Офтальмологическая глазная клиника Нью Вижн – профессионально и результативно
Заболевания глаз, снижения зрения – актуальная и весьма распространенная проблема многих людей в современном мире. Подобные заболевания возникают из-за...Новости медицины
15648
Весь список
Туризм
16 февраля 2021  12:11
Состоится десятый пресс-тур в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров Поехали! Зимний отдых в Самарской области»
Состоится десятый пресс-тур в рамках туристического проекта для журналистов и блогеров «Поехали! Зимний отдых в Самарской области»
Пресс-туры проходят каждую неделю на протяжении всей зимы. Туризм
300
11 февраля 2021  09:07
Власти Кипра объявили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам
Власти Кипра объявили о возобновлении выдачи туристических виз россиянам
С 1 марта власти островного государства будут делить страны мира на три категории в зависимости от ситуации с коронавирусом. Туризм
1328
10 февраля 2021  09:47
Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели 36-километровый забор
Вокруг Шарм-эль-Шейха возвели 36-километровый забор
На фоне снижения туристического потока власти уже не первый год пытаются привлечь путешественников разными способами. Туризм
1381
Весь список
Образование
16 февраля 2021  16:09
Она предназначена для имитации пластовых условий.
Инженеры-нефтяники СамГТУ изобрели уникальную испытательную установку
Она предназначена для имитации пластовых условий. Образование
317
16 февраля 2021  14:57
В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
Как будут проводиться занятий в период морозов в СО
В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Образование
278
16 февраля 2021  14:10
Вузовский этап проводился в онлайн-режиме и представлял собой игру «Что? Где? Когда?».
Студенты Самарской области - лучшие в вузовском этапе Интеллектуальной олимпиады ПФО
Вузовский этап проводился в онлайн-режиме и представлял собой игру «Что? Где? Когда?». Образование
289
Весь список

Культура
16 февраля 2021  16:31
Многие люди любят этот жанр, но причины его привлекательности для каждого свои.
В Музей Эльдара Рязанова приглашают на лекцию «Внушающие страх: психологический аспект притягательности фильмов ужасов»
Многие люди любят этот жанр, но причины его привлекательности для каждого свои. Культура
317
16 февраля 2021  15:55
Билеты уже в продаже онлайн на сайте театра.
Репертуар на март 2021 - театр «Самарская площадь»
Билеты уже в продаже онлайн на сайте театра. Культура
301
16 февраля 2021  14:18
В ближайшее время эксперты определят трех финалистов.
Молодые режиссеры из пяти городов России приехали в Самару, чтобы принять участие в проекте «РУПОР 63»
В ближайшее время эксперты определят трех финалистов. Культура
333
Весь список
Мир домашних животных
14 февраля 2021  08:44
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно...Мир домашних животных
384
31 января 2021  21:01
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
Передержка с медуходом для кошек  https://murchalkin.ru  – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу. Мир домашних животных
2320
7 декабря 2020  23:17
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
Как подстричь когти собаке
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее. Мир домашних животных
13628
Весь список
Мода
10 февраля 2021  09:29
Колье, браслеты, кольца и другие ювелирные украшения купить онлайн
Ювелирные украшения всегда были женской слабостью, и по сей день ничего не изменилось. Скорее, наоборот, рынок аксессуаров активно развивается, восхищая...Мода
1120
25 января 2021  12:44
Как выбрать домашний текстиль
В современном мире выбор домашнего текстиля - важная и ответственная задача. Это постельное белье и подушки, одеяла и пледы, а также покрывала. Мода
2731
25 января 2021  12:43
Как выбрать детский трикотаж для дома
Когда в доме появляется карапуз, то много вопросов, которым раньше родители не придавали значения, приобретают совершенно иной оттенок. Мода
2660
Весь список
Самарско-Тольяттинская агломерация
11 ноября 2020  16:38
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте.
Особенности домов для престарелых
Старость – это по-своему уникальная пора жизни, котрая являетсмя итогом наших деяний в молодом и зрелом возрасте. Самарско-Тольяттинская агломерация
13079
20 августа 2020  13:55
19 августа - День рождения русской тельняшки
19 августа - День рождения русской тельняшки
 Существует мнение, что именно в этот день в 1874 году по инициативе Великого Князя Константина Николаевича Романова, носившего тогда высший военно-морской чин...Самарско-Тольяттинская агломерация
15521
3 августа 2020  20:23
Биографии известных личностей
 В каждой стране есть люди, которые занимаются различной деятельностью. Чаще всего популярностью пользуются политики, бизнесмены и многие другие специалисты.Самарско-Тольяттинская агломерация
11819
Весь список
Самара - Город - курорт
28 января 2021  12:10
Аренда квартиры преимущества
Вы собрались на отдых в Кипр? Не торопись сразу же снимать номер в отеле, куда выгоднее и удобнее для вас будет взять в аренду квартиру для проживания. Самара - Город - курорт
3363
22 января 2021  19:57
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков, тетеревов, глухарей и серых куропаток.
Охотоведы Самарской области собираются выяснить, сколько диких животных есть на территории региона
Проводить саму перепись будут местные егеря. Учитывать станут лосей, косуль, кабанов, лисиц, корсаков, хорей, горностаев, белок, зайцев-беляков и русаков,...Самара - Город - курорт
4095
19 января 2021  09:46
Как использовать пиротехнику правильно
В жизни есть много поводов для праздника. Это могут быть дни рождения, свадьбы, рождения детей, Новый год или 8 марта. Свадьба - это одно из главных событие в жизни...Самара - Город - курорт
4323
Весь список
Красота и стиль
1 февраля 2021  14:01
В наше время выбор подарков настолько огромен, что вполне реально растеряться. Как сделать хороший выбор? На какие моменты обратить внимание?
Интересные и современные подарки
В наше время выбор подарков настолько огромен, что вполне реально растеряться. Как сделать хороший выбор? На какие моменты обратить внимание? Красота и стиль
2847
20 января 2021  18:35
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку.
Как подобрать мужскую стрижку
Для того чтобы сменить имидж, чтобы привести себя в полный порядок, мужчине стоит подобрать подходящую стрижку. Красота и стиль
4288
24 ноября 2020  13:33
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем аромат, который понравится девушке
Что можно узнать по аромату духов о характере девушки?
Почему одни композиции нравятся безоговорочно, другие “надевают” только по праздникам или на торжественные выходы, а третьи - сразу же отвергают. Выбираем...Красота и стиль
9655
Весь список
Модные тендеции
21 января 2021  13:02
Как выбрать украшения для пирсинга
В современном мире все более популярен пирсинг. И выбирать украшения для пирсинга важно грамотно. В индустрии пирсинга есть масса разнообразных украшений на...Модные тендеции
4419
13 февраля 2020  18:37
Флористическая тэйп лента – особенности
 Существует множество различных видов прикладного творчества, рукоделия. И в таких известны и популярных как квиллинг и керамическая флористика, незаменимее...Модные тендеции
14787
13 февраля 2020  15:27
Перепродажа брендовых вещей от частых владельцев – помощь маркетплейса LUXXY
 В современном мире многие создают свои интернет-магазины Это прибыльно, ведь появляется возможность ознакомить с товарами массу заинтересованных...Модные тендеции
11093
Весь список
Туризм в Самаре
18 ноября 2020  16:02
Как найти работу в Варшаве?
Как найти работу в Варшаве?
Варшава стала привлекательным местом для иностранцев, которые хотят там жить и работать. Ежегодно в столицу Польши стекается тысячи трудовых кадров, которые...Туризм в Самаре
11490
19 октября 2020  12:44
Лодки ПВХ: особенности и разновидности товара
Рыбалка считается наиболее популярным отдыхом среди мужчин. Только стоит серьезно подходить к выбору необходимого оборудования. Туризм в Самаре
11108
10 октября 2020  17:01
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
Как получить гражданство и паспорт Швейцарии
В текущем 2020 г. функционируют прошлые – довольно сложные в исполнении правила обретения швейцарского гражданства. Но в скором времени условия станут...Туризм в Самаре
12044
Весь список
Современная медицина
4 февраля 2021  17:39
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии.
Создан новый метод улучшения памяти у носителей болезни Альцгеймера
Ученые из России предложили вводить в нейроны новые митохондрии. Современная медицина
3165
23 декабря 2020  20:26
Лечение алкоголизма
Алкоголизм это одна из проблем множества людей по всему миру. Эта пагубная привычка сгубила ни одну жизнь. Современная медицина
10686
2 декабря 2020  11:25
Как не впасть в депрессию на карантине
За время карантина нужно понять, что самым важным в жизни есть сама жизнь. Карантин изменил жизнь многих, и несомненно, повлиял на каждого. Современная медицина
12417
Весь список
Видео
16 февраля 2021  12:45
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1020
16 февраля 2021  09:52
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
Центральный военный округ провел масштабную проверку подразделений антитеррора воинских частей в Поволжье
В практических действиях приняли участие около 500 военнослужащих, было задействовано до 100 единиц техники.
Социум
752
9 февраля 2021  13:40
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Самарцев предупреждают, как не стать жертвой обманщиков
Видеоролики Банка России с простыми правилами, чтобы не стать жертвой обманщиков.
Криминал
8074
4 февраля 2021  09:38
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
В Самарской области в 20 раз увеличили финансирование меры поддержки семей по соцконтракту
Впервые такая помощь в этом году будет предоставляться на условиях софинансирования из федерального (681,8 млн. руб.) и регионального (367,1 млн. руб.) бюджетов
Экономика региона
12913
4 февраля 2021  09:30
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Дмитрий Азаров: Более двух миллионов жителей Самарской губернии получат соцвыплаты
Почти 35 миллиардов рублей направлено на соцпомощь жителям области в 2021 году.
Экономика региона
12348
Весь список
Контркультура
24 ноября 2020  23:45
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser. Сейчас рассмотрим некоторые виды музыкального оборудования от Sennheiser.
Музыкальное оборудование. На что стоит обратить внимание при выборе
Музыкальное оборудование может быть совершенно разным. Так найти его большой выбор вы сможете, обратившись в Sennheiser . Сейчас рассмотрим некоторые виды...Контркультура
12508
28 октября 2020  06:48
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Развивающие курсы на портале «Славянскiй Мiръ»
Медиапортал «Славянскiй Мiръ» - это информационный сайт, способный с первой страницы вовлечь вас в увлекательный мир славянской культуры. Контркультура
11284
12 октября 2020  18:18
Что необходимо знать про похороны в Беларуси?
Каждый город в Беларуси имеет свои отличительные особенности. То же самое можно сказать и в отношении Минска. Этот город недаром считается, поэтому многие...Контркультура
10613
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
52423
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
54184
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
53701
31 августа 2020  13:37
Фестиваль
Фестиваль "Самарское знамя - 2020" в Струковском саду: ФОТО
На тематических площадках представили быт и культуру России и Болгарии 19 века.
Культура
38064
9 августа 2020  18:54
День физкультурника у Самара Арены: фото как это было На Последней миле около стадиона «Самара Арена» была организована спортивно-интерактивная зона.
День физкультурника у Самара Арены: как это было ФОТО
 На Последней миле около стадиона была организована спортивно-интерактивная зона.
Спорт в регионе
38539
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%.
16 февраля 2021  15:15 
Знаковое событие для СО – завершена надвижка пролётных строений моста через реку Сок
Общая готовность моста составляет свыше 55%, и, по прогнозам областного Минтранса, к началу марта объект будет завершен на 65%. Благоустройство региона
559
Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу
16 февраля 2021  13:17 
Стало известно, как в Самаре планируют отмечать Масленицу
В этом году масленичная неделя продлится с 8 по 14 марта. Социум
635
В Самаре отменят автобус №59а
16 февраля 2021  13:13 
В Самаре отменят автобус №59а
Такие меры приняты из-за плохого пассажиропотока. Транспорт
728
В Самарской области за сутки на 16 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
16 февраля 2021  12:49 
В Самарской области за сутки на 16 февраля выявлены 297 заболевших коронавирусом
За сутки умерли трое больных. Здравоохранение
709
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
16 февраля 2021  12:45 
Николай Ренц рассказал, почему пока рано забывать о мерах защиты от COVID-19
Сейчас, по сравнению с весной, волжане стали чаще использовать маски и придерживаться социальной дистанции.
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1016
Весь список
Акценты
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока.
12 февраля 2021  16:50 
Две стороны нового сокского моста «встретятся» уже на следующей неделе
Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока. Благоустройство региона
7225
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
12 февраля 2021  12:27 
ГУ МВД России по Самарской области предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных акциях
Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза... Политика региона
7088
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере.
11 февраля 2021  15:49 
Кинель становится городом чистых озёр 
Дмитрий Азаров поддержал проект благоустройство парка на Крымском озере. Благоустройство региона
5489
Весь список
Прямая речь/Интервью
Антон Зиньковский: В Крыльях чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
16 февраля 2021  11:17 
Антон Зиньковский: В "Крыльях" чувствуется поддержка руководства, тренеров – мы все вместе
После заключительного игрового дня на сборах в Турции полузащитник "Крыльев Советов" в прямом эфире ответил на вопросы телеканала "Матч Премьер. Спорт в регионе
814
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
14 февраля 2021  11:37 
Игорь Осинькин: Очень важно, чтобы мы начали сезон в хорошем настроении и без травм
Перед началом третьего сбора главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин дал интервью клубному сайту. Спорт в регионе
2895
Самарская область сократила бюджет Крыльев Советов почти в два раза
8 февраля 2021  17:34 
Самарская область сократила бюджет «Крыльев Советов» почти в два раза
Гендиректор «Крыльев» Евгений Калакуцкий прокомментировал экономическую ситуацию клуба. Экономика региона
8778
Весь список
Новости Тольятти
16 февраля 2021  09:56
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Тольяттинцев приглашают на Мужские игры
Они пройдут в честь празднования «Дня Защитника Отечества». Новости Тольятти
995
12 февраля 2021  20:12
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий.
Резидент «Жигулевской долины» создал инновационную жидкую кровлю
Защищающую здания от нежелательной влаги без демонтажа и утилизации кровельных покрытий. Новости Тольятти
4640
12 февраля 2021  10:30
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
Старшеклассники из Тольятти поднялись на лестницу социального успеха
11 февраля состоялась заключительная встреча, где участники рассказали о своём участии и поделились впечатлениями. Новости Тольятти
4666
Весь список