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В РФ растет число питейных заведений

14 октября 2024 10:52
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В РФ растет число питейных заведений

За последний год число питейных заведений в России выросло почти на четверть за счет открытия новых рюмочных и развития заведений с локальным алкоголем. Из-за роста цен на импортные напитки интерес потребителей смещается в пользу настоек, которые стоят дешевле. Предпринимателям открывать бары, пабы и рюмочные выгодно из-за более высокой, чем в классическом общепите, маржинальности. Средний чек таких заведений выше, а их потребность в персонале ниже, пишет Коммерсантъ.

В октябре 2024 года число баров, пабов и рюмочных по всей России выросло на 23% год к году, до 9,2 тыс. заведений, подсчитали в сервисе «Яндекс Карты» по запросу “Ъ”. Интерес к открытию новых точек подтверждают и в Franshiza.ru, по их подсчетам, в январе—сентябре 2024 года спрос на франшизы баров и рюмочных вырос на 13% год к году. По данным TopFranchise.ru, показатель увеличился на 7% год к году.

В этом году особенно популярным стал формат рюмочных, отмечает эксперт Franshiza.ru Тимур Хашханоков.

На них, как и на бары, переориентировались посетители ночных клубов, число которых сейчас, напротив, сокращается, поясняет арт-директор District27 Давид Автандилов.

Чаще всего в рюмочных предлагают настойки, интерес гостей к которым вырос, в частности, по экономическим причинам, отмечает основатель сети «Рюмкабар» Елена Кириллова. Стоимость одной рюмки настойки в московских барах сейчас в среднем 250–300 руб., коктейль, который часто рассматривают как альтернативу, дороже в три раза, добавляет она. Посетители чаще стали пить российские настойки из-за значительного подорожания импортных крепких напитков, добавляет Давид Автандилов. К примеру, зарубежная водка к августу с начала 2024 года подорожала на 32% год к году, ром — на 14,8%, бренди — на 13,3%, виски — на 10,5%, следует из подсчетов сервиса «Ценозавр».

Предпринимателям открывать бары и рюмочные выгоднее, чем другие форматы заведений общепита. Рюмочная — бизнес с довольно высокой рентабельностью — до 42% на вложенный капитал, что выше средних цифр по рынку общепита, говорит Тимур Хашханоков. Настойка при этом самая маржинальная в общепите позиция, наценка на которую иногда может достигать 700%, отмечает Елена Кириллова. В структуре выручки рюмочных большая часть приходится на бар, что позволяет снизить издержки на кухню, отмечает Тимур Хашханоков. Точка не требует большого количества персонала, добавляет Елена Кириллова. Это важно из-за дефицита персонала. В январе—сентябре 2024 года число вакансий в общепите выросло на 28% год к году, а общая нехватка персонала — около 30 тыс. работников (см. “Ъ” от 19 сентября).

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