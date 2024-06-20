В РФ проверят мигрантов на знание русского языка при наличии сертификата

94

Рособрнадзор введет дополнительные меры контроля за знанием русского языка у мигрантов, даже если у них есть сертификат. Об этом говорится в приказе Рособрнадзора, сообщает Ура.ру.

«В случае поступления информации о трех и более фактах отсутствия у иностранного гражданина минимального уровня знаний русского языка, при наличии у него действующего сертификата, следует провести проверку», — указано в приказе. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В ведомстве уточнили, что при выявлении факта незнания русского языка мигрантом с действующим сертификатом будет проводиться проверка в организации, которая выдала данный сертификат, пишут РИА Новости. Ранее Рособрнадзор выявил нарушения во всех принимающих у мигрантов экзамены вузах. Среди них — Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Российский университет дружбы народов, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и другие.