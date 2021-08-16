В РФ начинают масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня

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В Год науки и технологий власти РФ начинают масштабный проект по созданию сети университетских кампусов мирового уровня.

Эту идею поддержала руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при Президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. Она уверена, что создание таких центров даст высокий синергетический эффект и приведет к качественному скачку в развитии образования всех уровней: школ, колледжей, вузов.

На создание сети университетских кампусов кабмин направит 36 млрд рублей в течение четырех лет, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.